Наставник «Астон Виллы» хочет видеть в команде Реми

По информации Get French Football, наставник «Астон Виллы» Реми Гард выразил желание видеть в рядах своей команды форварда «Челси» Лоика Реми. Сам игрок также не против сменить команду для получения большего количества игрового времени, чтобы иметь возможность пробиться в состав сборной Франции на Евро-2016.

В текущем розыгрыше АПЛ 28-летний француз сыграл восемь встреч, отметившись одним забитым мячом. Ранее в прессе появилась информация, что к форварду также проявляет интерес московский «Спартак», который намерен усилить нападения этой зимой.