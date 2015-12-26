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    Наставник «Астон Виллы» хочет видеть в команде Реми

    По информации Get French Football, наставник «Астон Виллы» Реми Гард выразил желание видеть в рядах своей команды форварда «Челси» Лоика Реми. Сам игрок также не против сменить команду для получения большего количества игрового времени, чтобы иметь возможность пробиться в состав сборной Франции на Евро-2016.

    В текущем розыгрыше АПЛ 28-летний француз сыграл восемь встреч, отметившись одним забитым мячом. Ранее в прессе появилась информация, что к форварду также проявляет интерес московский «Спартак», который намерен усилить нападения этой зимой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2015 14:24
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    Комментарии (2)
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    жеха87
    1451130836
    Самый пиковый возраст для футболиста! Конечно надо играть!
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    ologreds
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