«Челси» торопится избавиться от Реми

Нападающий Лоик Реми больше не входит в планы руководства «Челси». Лондонцы готовы продать своего футболиста, который последний сезон провел в составе «Кристал Пэлас» на правах аренды.

«Челси» торопится избавиться от игрока, поэтому готов продать его за минимальную цену. Сейчас Реми получает в Лондоне зарплату в размере 80 тысяч фунтов в неделю, а его действующий контракт рассчитан еще на один год. В 2014 году он перешел из «КПР» за 11,2 миллиона фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне француз провел 8 матчей, в которых не отметился какими-либо результативными действиями.