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    «Челси» торопится избавиться от Реми

    Нападающий Лоик Реми больше не входит в планы руководства «Челси». Лондонцы готовы продать своего футболиста, который последний сезон провел в составе «Кристал Пэлас» на правах аренды.

    «Челси» торопится избавиться от игрока, поэтому готов продать его за минимальную цену. Сейчас Реми получает в Лондоне зарплату в размере 80 тысяч фунтов в неделю, а его действующий контракт рассчитан еще на один год. В 2014 году он перешел из «КПР» за 11,2 миллиона фунтов стерлингов.

    В прошедшем сезоне француз провел 8 матчей, в которых не отметился какими-либо результативными действиями.

    Источник: The Sun

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    24.06.2017 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 24 июня 2017, 16:15

      НЕ стоило из Ньюкасла уходить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 09:59

      Путный игрок, найдется место в АПЛ, ну или Марсель заберет.

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