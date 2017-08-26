Реми может перейти из «Челси» в «Лас-Пальмас»

Нападающий английского«Челси» Лоик Реми близок к уходу из клуба. Так, в услугах форварда заинтересован испанский «Лас-Пальмас».

Трансфер на Канарские острова может состояться на правах свободного агента, так как Реми и «пенсионеры» близки к расторжению контракта, дабы «Лас-Пальмасу» не пришлось платить за футболиста, сообщает La Provincia.

Ранее «Бомбардир» писал, что Реми входил в сферу интересов французского «Ренна».

Игрок выступает за «Челси» с 2014 года и успел провести за него 32 матча и забить восемь голов.