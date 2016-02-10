«Челси» готов отпустить Реми в Китай за 20 миллионов

Нападающий "Челси" Лоик Реми близок к переходу в "Шанхай Шеньхуа".

Le10Sport сообщает, что китайский клуб сделал лондонцам предложение в размере 20 миллионов евро, и "Челси" готов расстаться с Реми за эту сумму.

По информации источника, клубы уже достигли соглашения по этой сделке, и теперь остается уладить финансовые условия личного контракта Реми. Футболист хочет получать в "Шанхай Шеньхуа" девять миллионов евро в год, тогда как китайцы предлагают ему зарплату в семь миллионов.