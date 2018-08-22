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    «Лилль» должен заработать 30 миллионов до окончания трансферного окна

    «Лилль» продолжает испытывать финансовые проблемы, сообщает Maxifoot.

    Национальный комитет по контролю за управлением (DNCG) следит за деятельностью клуба. Он обязал руководство «Лилля» заработать до конца трансферного окна не менее 30 миллионов евро.

    Пока клуб не сделает этого, новички команды Лоик Реми, Рафаэл Леау и Жереми Пье не смогут выходить на поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2018 07:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 августа 2018, 09:38

      1/3 команды придётся распродать. Лилль в прошлом году был в 1 очке от вылета во 2 Лигу. Какие нафиг 30 млн? У них самый дорогой игрок по данным трансфермаркета - 10 млн., а так, в среднем, где-то 5 млн. Пусть продадут новичков) Двое из них свободными агентами пришли)))

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 августа 2018, 08:38

      Тут только весь состав продавать можно выкрутиться.

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