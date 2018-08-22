«Лилль» должен заработать 30 миллионов до окончания трансферного окна

«Лилль» продолжает испытывать финансовые проблемы, сообщает Maxifoot.

Национальный комитет по контролю за управлением (DNCG) следит за деятельностью клуба. Он обязал руководство «Лилля» заработать до конца трансферного окна не менее 30 миллионов евро.

Пока клуб не сделает этого, новички команды Лоик Реми, Рафаэл Леау и Жереми Пье не смогут выходить на поле.