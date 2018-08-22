«Лилль» должен заработать 30 миллионов до окончания трансферного окна

1/3 команды придётся распродать. Лилль в прошлом году был в 1 очке от вылета во 2 Лигу. Какие нафиг 30 млн? У них самый дорогой игрок по данным трансфермаркета - 10 млн., а так, в среднем, где-то 5 млн. Пусть продадут новичков) Двое из них свободными агентами пришли)))
«Лилль» продолжает испытывать финансовые проблемы, сообщает Maxifoot.
Национальный комитет по контролю за управлением (DNCG) следит за деятельностью клуба. Он обязал руководство «Лилля» заработать до конца трансферного окна не менее 30 миллионов евро.
Пока клуб не сделает этого, новички команды Лоик Реми, Рафаэл Леау и Жереми Пье не смогут выходить на поле.