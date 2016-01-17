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«Спартак» договорился с «Челси» о трансфере Реми

17 января 2016, 22:42
19

Нападающий лондонского «Челси» Лоик Реми в ближайшее время может перейти в московский «Спартак». Как сообщает "Вести.Ru", переговоры между клубами велись на протяжении нескольких недель и близки к завершению. Синие готовы отпустить Реми в Москву за 10 миллионов евро.

Отмечается, что красно-белым остается лишь уладить вопрос по зарплате футболиста. Француз хочет получать в «Спартаке» те же деньги, что получал в «Челси». Если соглашение по личному контракту с 29-летний форвардом будет достигнуто, Реми должен будет отправиться в Германию для прохождения медицинского обследования, после которого он уже сможет присоединиться к своей новой команде.

В текущем сезоне Реми в 15 матчах за «Челси» забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Реми Лоик
Комментарии (19)
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Nayturs
1453062953
Тоже не верю. Мог бы ещё поверить, что в ЦСКА, зная о хороших отношениях владельцев или в Локо по программе обмена на Ниасса, но в Спартак Аленичева не могу
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Kava-Banga
1453092104
Спартаку не поможет!
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Обер-КанцлерЪ
1453094312
Да-да, точно, а ещё вместе с Реми переходят Дрогба, Иванович и Хиддинк, и по последней информации они за этот переход заплатят из своего кармана Спартаку по 5 миллионов!
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Andy Brandy
1453096971
Кони заверещали, бомжи испугались. Это вполне предсказуемо. У первых половина состава щедро посыпают газон песком без надежд на обновление, поскольку Гинер банкрот. У вторых тоже бабла не разгуляться, поскольку Газпром отцепляют от гос.кормушки и Миллеру уже не до Халков. А на Спартак всегда найдутся желающие, поскольку величие не пропьешь. Декада без побед, а болельщиков меньше не стало. А скоро их только прибавится, поскольку, как и прежде, кроме Спартака не будет никого. И текущий игровой кризис мы будем вспоминать с улыбкой. Вперёд, Спартак!
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Barsuk52
1453101583
29 vyjuj e;t
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slavа0508
1453104727
Как обычно собираем весь хлам в Европе,,,,
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slavа0508
1453104787
три гола в 15 играх да нахеер он нужен,Юра Мосисян номер 2
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REDWHITE_
1453104876
посмотрим, понаблюдаем) а может утка??
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Лыков
1453106751
Слабый нап , медленный
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Romio-xxx
1453124189
Хороший нап,просто там Косту всегда выпускают,а Реми играть не дают.Он усилит Спартак,поверьте!
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