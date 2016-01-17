«Спартак» договорился с «Челси» о трансфере Реми

Нападающий лондонского «Челси» Лоик Реми в ближайшее время может перейти в московский «Спартак». Как сообщает "Вести.Ru", переговоры между клубами велись на протяжении нескольких недель и близки к завершению. Синие готовы отпустить Реми в Москву за 10 миллионов евро.

Отмечается, что красно-белым остается лишь уладить вопрос по зарплате футболиста. Француз хочет получать в «Спартаке» те же деньги, что получал в «Челси». Если соглашение по личному контракту с 29-летний форвардом будет достигнуто, Реми должен будет отправиться в Германию для прохождения медицинского обследования, после которого он уже сможет присоединиться к своей новой команде.

В текущем сезоне Реми в 15 матчах за «Челси» забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.