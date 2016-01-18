Канчельскис: «Болельщикам было бы интересно посмотреть на Реми»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал возможный трансфер нападающего лондонского «Челси» Лоика Реми в московский «Спартак».

«Если клуб ищет нападающего, то, очевидно, не все ладится в линии атаки. Лоик Реми мог бы приехать в Россию и попробовать свои силы в нашем чемпионате. К тому же болельщикам было бы интересно на это посмотреть.

Поможет ли Рэми «Спартаку»? Все зависит от того, насколько быстро футболист адаптируется. Наверняка француз общался на эту тему с Матье Вальбуэна и владеет информацией о том, что «Спартак» именитый клуб с прекрасным стадионом. К тому же и зарплата будет хорошей. У нас некоторые футболисты получают больше, чем в Европе. В этом трансфере важную роль играет финансовая сторона», — сказал Канчельскис.