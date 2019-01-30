Головин: «Уверен, у «Монако» получится выправить турнирную ситуацию»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что команда имела шансы обыграть «Генгам» (2:2, 4:5 по пенальти) в полуфинале Кубка лиги.

В этой встрече россиянин забил свой первый гол за монегасков. С 14-й минуты «Монако» играл в меньшинстве после удаления хавбека Вильяма Ванкера.

«Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле. Хорошо, что удалось забить.

Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию», – сказал Головин.

После 22-х туров «Монако» набрал 15 очков и занимает предпоследнюю строчку, отставая от спасительного 17-го места на три балла.