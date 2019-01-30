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    Головин: «Уверен, у «Монако» получится выправить турнирную ситуацию»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что команда имела шансы обыграть «Генгам» (2:2, 4:5 по пенальти) в полуфинале Кубка лиги.

    В этой встрече россиянин забил свой первый гол за монегасков. С 14-й минуты «Монако» играл в меньшинстве после удаления хавбека Вильяма Ванкера.

    «Понятно, что непросто играть в меньшинстве большую часть матча. Тем не менее у нас были шансы выиграть. Все бились до последнего и отдали все силы на поле. Хорошо, что удалось забить.

    Теперь будем готовиться к следующей игре и сконцентрируемся на матчах чемпионата. Уверен, у нас получится выправить нашу турнирную ситуацию», – сказал Головин.

    После 22-х туров «Монако» набрал 15 очков и занимает предпоследнюю строчку, отставая от спасительного 17-го места на три балла.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.01.2019 13:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 18:02

      Не все еще потеряно. Надо играть и желательно не удаляться.

      1
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      Рейтинг: +393

      jengais 30 января 2019, 17:27

      красивый гол получился, будем ждать еще голов и пасов от Головы, и конечно чтобы поднялись в таблице))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 30 января 2019, 13:45

      да должно получиться состав то добротный

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 13:19

      Три очка это ничто, одна победа и всё!
      Главное психологию выровнять и игра наладиться!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 30 января 2019, 13:35

      Была бы уместна победная серия с хорошей результативностью!..
      А там, ноги сами побегут и лифт поднимет со дна..:))

      3
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 30 января 2019, 13:13

      Саня, так держать! Голину хорошую положил, после того, как все поле пробежал!!!
      Молор!!!

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