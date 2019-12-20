Кубок французской лиги. «ПСЖ» выиграл турнир, по пенальти победив «Лион»

«ПСЖ» в финале Кубка французской лиги обыграл «Лион».
Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти победили парижане.
«ПСЖ» в девятый раз выиграл турнир.
Кубок французской лиги. Финал
ПСЖ – Лион – 0:0 (0:0, по пенальти 6:5)
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«ПСЖ» в финале Кубка французской лиги обыграл «Лион».
Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти победили парижане.
«ПСЖ» в девятый раз выиграл турнир.
Кубок французской лиги. Финал
ПСЖ – Лион – 0:0 (0:0, по пенальти 6:5)