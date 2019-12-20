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    Кубок французской лиги. «ПСЖ» выиграл турнир, по пенальти победив «Лион»

    «ПСЖ» в финале Кубка французской лиги обыграл «Лион».

    Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти победили парижане.

    «ПСЖ» в девятый раз выиграл турнир.

    Кубок французской лиги. Финал

    ПСЖ – Лион – 0:0 (0:0, по пенальти 6:5)

    Результаты Кубка французской лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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