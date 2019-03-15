Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    AS: «Реал» отказался от покупки Неймара после возвращения Зидана в клуб

    «Реал» больше не интересуется нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает AS.

    Президент мадридцев Флорентино Перес является большим поклонником бразильца. В феврале 2018 года «Реал» провел переговоры с 27-летним футболистом, но тогда против покупки Неймара выступил главный тренер Зинедин Зидан.

    Специалист считал, что средства, необходимые для трансфера форварда, могут быть использованы на другие ресурсы. В списке предпочтений француза были игроки, которые, по его мнению, моли бы внести больший вклад в его философию команды, чем бразилец. И настойчивое требование Переса подписать Неймара было одним из многих факторов, которые привели к ухудшению отношений между президентом и тренером, который в конечном итоге ушел в отставку.

    Таким образом, после возвращения Зидана на тренерский мостик «Реала» клуб отложил свой интерес к Неймару.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 18:35
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11575

      portero 3 часа назад

      молодца Зидан ему клону с ленцой не нужны

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 15 марта, 22:35

      Перес свои амбиции и хотелки теперь при себе пусть держит, а Зидан будет подбирать игроков, которых бы он хотел видеть в составе Реала.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      vingor 15 марта, 22:32

      Неймар к сожалению уже отработанный материал, после ухода в ПСЖ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1229

      TOMSON 15 марта, 22:05

      Неймару то уже 27..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > TOMSON 3 часа назад

      он уже старик потому и умирает на поле

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fhnv 15 марта, 21:27

      да на хер он нужен хрустальный

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > fhnv 3 часа назад

      Хрустальный и часто в ущерб результату может играть на себя

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 21:13

      А ведь у Неймара было желание туда попасть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > zigbert 3 часа назад

      Неймара родственники убедили что деньги на первом месте

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      FENIX-SL 15 марта, 20:30

      пришел Зидан
      пришли адекватные мысли

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      VVadic 15 марта, 20:24

      Мбаппе гораздо симпатичнее. Да и плюсневая кость у него новая!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > VVadic 3 часа назад

      на команду точно лучше будет работать , да и моложе намного

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 19:33

      Ой зря.Всё равно рано или поздно Неймар там окажется

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4590

      Skull_Boy 15 марта, 18:44

      Да кому это подмоченное барахло нужно то, а Реалу не покупать, а сначала весь шлак продать надо

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Skull_Boy 15 марта, 19:33

      Ты сейчас серьезно???

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru