AS: «Реал» отказался от покупки Неймара после возвращения Зидана в клуб

«Реал» больше не интересуется нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает AS.

Президент мадридцев Флорентино Перес является большим поклонником бразильца. В феврале 2018 года «Реал» провел переговоры с 27-летним футболистом, но тогда против покупки Неймара выступил главный тренер Зинедин Зидан.

Специалист считал, что средства, необходимые для трансфера форварда, могут быть использованы на другие ресурсы. В списке предпочтений француза были игроки, которые, по его мнению, моли бы внести больший вклад в его философию команды, чем бразилец. И настойчивое требование Переса подписать Неймара было одним из многих факторов, которые привели к ухудшению отношений между президентом и тренером, который в конечном итоге ушел в отставку.

Таким образом, после возвращения Зидана на тренерский мостик «Реала» клуб отложил свой интерес к Неймару.