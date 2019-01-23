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    Поиски самолeта, на котором летел Сала, снова приостановлены

    Полиция Гернси сообщила о приостановке операции по поиску самолета, в котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    По информации пресс-службы, второй день поисков с использованием двух самолетов и спасательной шлюпки не дал результатов. Решение о продолжении будет принято с рассветом.

    28-летний аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта». В понедельник, 21 января, самолет вылетел Франции в Уэльс через пролив Ла-Манш и пропал с радаров.

    Сумма трансфера – 20 миллионов – стала для «Кардиффа» рекордной.

    Утром издание Ole опубликовало текст аудиосообщения Салы из самолета. Футболист сказал, что самолет «вот-вот развалится».

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: Твиттер полиции Гернси

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    23.01.2019 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 января 2019, 10:15

      Новость так новость, каждый вечер о том, что поиски на ночь приостановлены писать будете ??? По делу пишите. Не спекулируйте на трагедии.

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