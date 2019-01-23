Поиски самолeта, на котором летел Сала, снова приостановлены

Новость так новость, каждый вечер о том, что поиски на ночь приостановлены писать будете ??? По делу пишите. Не спекулируйте на трагедии.
Полиция Гернси сообщила о приостановке операции по поиску самолета, в котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.
По информации пресс-службы, второй день поисков с использованием двух самолетов и спасательной шлюпки не дал результатов. Решение о продолжении будет принято с рассветом.
28-летний аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта». В понедельник, 21 января, самолет вылетел Франции в Уэльс через пролив Ла-Манш и пропал с радаров.
Сумма трансфера – 20 миллионов – стала для «Кардиффа» рекордной.
Утром издание Ole опубликовало текст аудиосообщения Салы из самолета. Футболист сказал, что самолет «вот-вот развалится».
Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало