Поиски самолeта, на котором летел Сала, снова приостановлены

Полиция Гернси сообщила о приостановке операции по поиску самолета, в котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

По информации пресс-службы, второй день поисков с использованием двух самолетов и спасательной шлюпки не дал результатов. Решение о продолжении будет принято с рассветом.

28-летний аргентинец перешел в валлийский клуб из «Нанта». В понедельник, 21 января, самолет вылетел Франции в Уэльс через пролив Ла-Манш и пропал с радаров.

Сумма трансфера – 20 миллионов – стала для «Кардиффа» рекордной.

Утром издание Ole опубликовало текст аудиосообщения Салы из самолета. Футболист сказал, что самолет «вот-вот развалится».

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало