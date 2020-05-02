Игрок «Монпелье» Самбья пошел на поправку. Он был в коме из-за коронавируса

Состояние полузащитника «Монпелье» Жуниора Самбья улучшается.
«Мы так счастливы, что тебе становится лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле», – говорится в заявлении французского клуба в твиттере.
- На прошлой неделе футболиста госпитализировали с коронавирусом.
- Из-за проблем с легкими его перевели в отделение интенсивной терапии, а затем ввели в искусственную кому.
- Самбья в текущем сезоне провел 22 матча за «Монпелье», забил один гол и сделал один ассист.
Источник: Официальный твиттер «Монпелье»