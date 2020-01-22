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Лион - Лилль

21.01.2020, Вторник, 23:10 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Лион - Лилль
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    Рейтинг: +189

    BellatrixBlack 20 января 2020, 22:54

    будет чтото очень жоское скорее всего. особенно на фоне крайнего матча лиона, где 3-4 с нантом. надеюсь лилль сейчас на спаде после отдыха

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