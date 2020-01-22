Лион - Лилль

будет чтото очень жоское скорее всего. особенно на фоне крайнего матча лиона, где 3-4 с нантом. надеюсь лилль сейчас на спаде после отдыха
|16 тур
|3 декабря, вторник
|23:05
|Лион
|0:1
|Лилль
|24 тур
|10 февраля, воскресенье
|23:59
|Лион
|1:3
|Лилль
|6 тур
|23 сентября, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:1
|Лион
|25 тур
|27 февраля, воскресенье
|23:00
|Лилль
|1:1
|Лион
|9 тур
|17 октября, воскресенье
|23:00
|Лион
|3:1
|Лилль
|32 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Лион
|1:1
|Лилль
|16 тур
|6 декабря, воскресенье
|23:00
|Лилль
|4:3
|Лион
будет чтото очень жоское скорее всего. особенно на фоне крайнего матча лиона, где 3-4 с нантом. надеюсь лилль сейчас на спаде после отдыха