Лига 1. «Монпелье» крупно уступил «Лиллю» и другие результаты

В матче 35-го тура Лиги 1 «Лилль» в гостях одержал разгромную победу над «Монпелье» – 3:0. После данного результата команда поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В других встречах «Метц» оказался сильнее «Нанси», «Ренн» уступил «Бастии», «Нант» вырвал победу над «Лорьяном», «Сент-Этьен» добился успеха против «Генгама».

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Метц – Нанси – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сарр, 28; 1:1 – Мауасса, 41; 2:1 – Нгетт, 53.

Монпелье – Лилль – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – де Превилль, 13 (с пенальти); 0:2 – Шека, 56; 0:3 – Терье, 75.

Бастия – Ренн – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кривелли, 68.

Нант – Лорьян – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сала, 89.

Генгам – Сент-Этьен – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Пажо, 61; 0:2 – Амума, 86 (с пенальти).

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Турнирная таблица Лиги 1