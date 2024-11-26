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Болгария. Первая лига
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ЦСКА София
Жан-Филипп Гбамен
€ 2 млн
Жан-Филипп Гбамен
ЦСКА София
25 сентября 1995 (31)
#5 | Полузащитник
186 см
Кот-д'Ивуар
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Новости
Трансферы
ЦСКА может вернуть опорника сборной Кот-д’Ивуара
2024.11.26 23:35
3
Экс-игрока ЦСКА Гбамена предложили всем топ-клубам РПЛ кроме одного
2023.09.03 13:11
2
«Трабзонспор» объявил об аренде экс-игрока ЦСКА
2022.08.27 10:00
Экс-полузащитник ЦСКА Гбамен перейдет в турецкий клуб
2022.08.25 17:33
1
Экс-тренер ЦСКА Бабаян прокомментировал информацию о проблемах Гбамена с алкоголем
2022.07.02 13:13
1
Гбамен не вернется в Россию. У него нет предложений от клубов РПЛ
2022.06.16 16:54
1
РПЛ. Фернандес и Гбамен в своем последнем матче помогли ЦСКА разгромить «Ростов»
2022.05.21 18:53
2
ЦСКА поблагодарил Гбамена: «Без него не было бы той великолепной серии из пяти побед подряд»
2022.05.19 22:57
2
ЦСКА объявил об уходе Гбамена по окончании сезона
2022.05.19 13:25
1
Гбамен может подать в суд на журналиста Карпова. Он сообщил, что игрок приходит на тренировки с похмелья
2022.05.17 23:51
8
Агент Гбамена опроверг информацию об уходе ивуарийца из ЦСКА
2022.05.17 20:57
Агент Гбамена: «Жан-Филипп посещает вечеринки с алкоголем и девочками? Это фейк»
2022.05.17 20:37
Гбамен начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья. Он покинет Россию сразу после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)
2022.05.17 19:59
16
Москалев удалил Гбамена в первом тайме матча ЦСКА – «Спартак»
2022.04.20 20:22
11
Гбамен, Карраскаль, Языджи – в старте ЦСКА; Максименко, Чернов, Классен – в основе «Спартака»
2022.04.20 18:37
1
Гбамен: «Москва – идеальное место, чтобы играть в хороший футбол»
2022.04.02 16:49
1
Фото
Язиджи не стал лучшим игроком матча с «Рубином», несмотря на хет-трик
2022.03.20 16:32
5
Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»
2022.03.06 09:45
3
Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей
2022.03.05 18:11
2
Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей
2022.02.26 17:57
5
ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)
2022.02.23 13:37
1
Фото
Гбамен выбрал 27-й номер в ЦСКА
2022.02.22 19:12
1
Гбамен: «Думбия удивится, что я в ЦСКА»
2022.02.22 17:34
2
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2022.02.22 00:23
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Гбамен стал игроком ЦСКА
2022.02.21 20:54
7
ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату
2022.02.21 18:18
2
Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»
2022.02.21 16:33
ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди
2022.02.21 14:54
Агент Гбамена – о ЦСКА: «Соглашение еще не подписано»
2022.02.19 16:35
ЦСКА согласовал аренду Гбамена (Иван Карпов)
2022.02.19 15:23
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