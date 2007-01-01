Гбамен стал игроком ЦСКА

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ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.
Клубы договорились об аренде ивуарийского опорника до конца сезона.
Сообщалось, что у ЦСКА не будет опции выкупа, но москвичи полностью возьмут на себя зарплату игрока.
- В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату
Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»