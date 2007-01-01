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    Гбамен стал игроком ЦСКА

    ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена.

    Клубы договорились об аренде ивуарийского опорника до конца сезона.

    Сообщалось, что у ЦСКА не будет опции выкупа, но москвичи полностью возьмут на себя зарплату игрока.

    • В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату

    Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»

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    Источник: сайт ЦСКА

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