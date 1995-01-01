У него базовый контракт в Эвертоне без бонусов около 4 млн евро в год. До конца сезона ЦСКА заплатит хронически больному лавочнику почт 2 млн евро. При бюджете 65 млн евро в год это очень странный расход денег.
Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона Жан-Филиппа Гбамена, раскрыл подробности перехода футболиста в ЦСКА.
«Все вопросы урегулированы. Скоро ЦСКА объявит о переходе Жан-Филиппа.
Это бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа, зарплату будет выплачивать ЦСКА», – сказал Колиньон.
- В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»