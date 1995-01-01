Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату

    Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона Жан-Филиппа Гбамена, раскрыл подробности перехода футболиста в ЦСКА.

    «Все вопросы урегулированы. Скоро ЦСКА объявит о переходе Жан-Филиппа.

    Это бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа, зарплату будет выплачивать ЦСКА», – сказал Колиньон.

    • В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Гбамен стал игроком ЦСКА

    Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»

    ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11207

      Вомбат 33 минуты назад

      У него базовый контракт в Эвертоне без бонусов около 4 млн евро в год. До конца сезона ЦСКА заплатит хронически больному лавочнику почт 2 млн евро. При бюджете 65 млн евро в год это очень странный расход денег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4548

      FENIX-SL 1 час назад

      ну хоть так

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94263
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68792
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru