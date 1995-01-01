ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату

Бернард Колиньон, агент полузащитника «Эвертона Жан-Филиппа Гбамена, раскрыл подробности перехода футболиста в ЦСКА.

«Все вопросы урегулированы. Скоро ЦСКА объявит о переходе Жан-Филиппа.

Это бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа, зарплату будет выплачивать ЦСКА», – сказал Колиньон.

В этом сезоне Гбамен провел за «Эвертон» 5 матчей и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Гбамен стал игроком ЦСКА

Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»

ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди