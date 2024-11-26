ЦСКА может вернуть опорника сборной Кот-д’Ивуара

Жан-Филипп Гбамен остался доволен игрой в России в 2022 году, когда ЦСКА арендовал его у «Эвертона».
В связи с этим опорный полузащитник «Нанта» может вернуться в армейский клуб.
ЦСКА рассматривает вариант с повторным подписанием 29-летнего футболиста.
- Гбамен провел в РПЛ вторую часть сезона-2021/22.
- Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- Рыночная стоимость хавбека сборной Кот-д’Ивуара – 2,5 миллиона евро.
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Источник: L'Equipe