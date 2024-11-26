ЦСКА может вернуть опорника сборной Кот-д’Ивуара

Жан-Филипп Гбамен остался доволен игрой в России в 2022 году, когда ЦСКА арендовал его у «Эвертона».

В связи с этим опорный полузащитник «Нанта» может вернуться в армейский клуб.

ЦСКА рассматривает вариант с повторным подписанием 29-летнего футболиста.

Гбамен провел в РПЛ вторую часть сезона-2021/22.

Он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

Рыночная стоимость хавбека сборной Кот-д’Ивуара – 2,5 миллиона евро.

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