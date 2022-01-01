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Гбамен начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья. Он покинет Россию сразу после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)

ЦСКА не планирует продлевать отношения с полузащитником Жаном-Филиппом Гбаменом, арендованным у «Эвертона».

«Гбамен стал завсегдатаем знаменитого клуба «Secret Room» с алкоголем и девочками. Причем куда чаще, чем раз в неделю. Начал появляться с похмелья на тренировках, запах его перегара уловил бы даже ковидник. Братья [Березуцкие], однако, публично жестко не реагировали на такое поведение француза.

По моей информации: сразу после домашней игры с «Ростовом» Гбамен вылетает домой во Францию. Армейцы продлевать отношения с ним не планируют», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.
  • Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».
  • В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии19
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    Рейтинг: +2392

    фанат джигурды 3 минуты назад

    Хоть не наркоманит. Уже хорошо.

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    Рейтинг: +998

    Soccerdealer63 21 минуту назад

    Честный человек не может на трезвяк смотреть на ... вот это всё тут))

    0
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    Рейтинг: +1574

    vmonomah17 48 минут назад

    Да у нас 90% футболистов бухают по клубам до и после матчей

    2
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    Рейтинг: +998

    Soccerdealer63 > vmonomah17 25 минут назад

    !!)))+++

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    Рейтинг: +15279

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, быть в армейском коллективе и не бухать? Всё в порядке вещей. Одни кальянят, другие бухают, несмотря на вероисповедание. Алан в одно время заряжал по-взрослому. Не то, что на тренировку пьяным приходил, но и непосредственно на игру.

    0
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    Рейтинг: +47

    Fialet 1 час назад

    Блин - "забил 1 гол и сделал 2 ассист." Не могу уже равнодушно смотреть на этих безграмотных работников сайта. За что им деньги платят, они же русский язык не знают.

    0
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    Рейтинг: +15279

    ilichkadr > Fialet 1 час назад

    Откуда им знать русский язык, если весь русский язык постигается в смартфоне?

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    Рейтинг: +649

    Suvorov51 > Fialet 28 минут назад

    зато на анлицком шпарят. как на рукому

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    Рейтинг: +998

    Soccerdealer63 > Suvorov51 22 минуты назад

    Они "шпарят" не на аглицком, а на его разновидности у русского ОФИСИНОГО ПЛАНКТОНА)))

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    Рейтинг: +4418

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Ну хоть кошек не пинал. А ему что - скажет что был во враждебной всему цивилизованному миру России. И на грехи глаза закроют и еще и медаль дадут за бегство из империи зла

    1
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    Рейтинг: +17616

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    Clianer, жду комментария ))) Почему ваши футболисты пьют как лошади, впрочем, а как они должны пить иначе ... )))

    5
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    Рейтинг: +64228

    portero > Persona_non_Grata 2 часа назад

    Ну их же Братаны тренируют, приходится пить, а иносранцы слабенькие оказались...

    3
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    Рейтинг: +22633

    JTherry > Persona_non_Grata 1 час назад

    лошади из Кот'д'Ивуара пьют, как ишаки... Ваня Карпов, видимо, сам видел, "проверенная" инфа...) хорошая замена уходящему Фернандесу...

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    Рейтинг: +7326

    vladik12 2 часа назад

    Вечно молодой.
    Вечно пьяный.

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    Рейтинг: +429

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Алкашню по набирал гинер

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    Рейтинг: +552

    Solist345345 2 часа назад

    А счастье было таким недолгим.

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