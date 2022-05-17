Гбамен начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья. Он покинет Россию сразу после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)

ЦСКА не планирует продлевать отношения с полузащитником Жаном-Филиппом Гбаменом, арендованным у «Эвертона».

«Гбамен стал завсегдатаем знаменитого клуба «Secret Room» с алкоголем и девочками. Причем куда чаще, чем раз в неделю. Начал появляться с похмелья на тренировках, запах его перегара уловил бы даже ковидник. Братья [Березуцкие], однако, публично жестко не реагировали на такое поведение француза.

По моей информации: сразу после домашней игры с «Ростовом» Гбамен вылетает домой во Францию. Армейцы продлевать отношения с ним не планируют», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.

Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».

В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?