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Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.

– Какие ожидания от концовки сезона?

– Мы будем чемпионами!

– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?

– Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем.

– Останетесь на следующий сезон?

– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы.

  • Гбамен перешел в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона».
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.

Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6638

    mamba9090909 1 час назад

    Героическая победа над сильнейшим противником (10 место в чемпе). На 96!!!! минуте матча, Язиджи, каким-то чудом, корявым ударом с 7 метров, отправил мяч в ворота. Поистине чемпионская игра.)))

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