Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ.
– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.
– Какие ожидания от концовки сезона?
– Мы будем чемпионами!
– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?
– Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем.
– Останетесь на следующий сезон?
– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы.
- Гбамен перешел в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона».
- Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»