Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»

Героическая победа над сильнейшим противником (10 место в чемпе). На 96!!!! минуте матча, Язиджи, каким-то чудом, корявым ударом с 7 метров, отправил мяч в ворота. Поистине чемпионская игра.)))
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ.
– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.
– Какие ожидания от концовки сезона?
– Мы будем чемпионами!
– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?
– Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем.
– Останетесь на следующий сезон?
– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы.
- Гбамен перешел в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона».
- Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.
Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей
Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей
ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)