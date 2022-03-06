Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.

– Какие ожидания от концовки сезона?

– Мы будем чемпионами!

– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?

– Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем.

– Останетесь на следующий сезон?

– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы.