Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.

– Какие ожидания от концовки сезона?

– Мы будем чемпионами!

– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?

– Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем.

– Останетесь на следующий сезон?

– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы.

Гбамен перешел в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона».

Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.

Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Мартинс, Литвинов, Промес – в основе «Спартака» на матч с ЦСКА; Фукс, Гбамен, Заболотный выйдут у гостей

ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)