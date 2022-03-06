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Гбамен: «ЦСКА будет чемпионом. Я остаюсь в Москве»

6 марта 2022, 09:45
3

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура РПЛ.

– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.

– Какие ожидания от концовки сезона?

– Мы будем чемпионами!

– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?

– Я остаюсь в ЦСКА. Ситуация непростая, но нет никаких проблем.

– Останетесь на следующий сезон?

– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы.

  • Гбамен перешел в ЦСКА на правах аренды из «Эвертона».
  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гбамен Жан-Филипп
Комментарии (3)
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mamba9090909
1646550428
Героическая победа над сильнейшим противником (10 место в чемпе). На 96!!!! минуте матча, Язиджи, каким-то чудом, корявым ударом с 7 метров, отправил мяч в ворота. Поистине чемпионская игра.)))
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Hektor 84
1646559960
С дураки сбежал? Ослятню армян вытянул за уши и понеслась)
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