Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

ЦСКА объявил об уходе Гбамена по окончании сезона

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, арендованный у «Эвертона», покинет московский клуб по окончании сезона.

ЦСКА решил не выкупать ивуарийца, чья аренда заканчивается летом.

  • Ранее сообщалось, Гбамен начал регулярно появлялся на тренировках ЦСКА с похмелья.
  • Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».
  • В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассист.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Гбамен может подать в суд на журналиста Карпова. Он сообщил, что игрок приходит на тренировки с похмелья 8
Агент Гбамена опроверг информацию об уходе ивуарийца из ЦСКА
Агент Гбамена: «Жан-Филипп посещает вечеринки с алкоголем и девочками? Это фейк»
Источник: сайт ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +465

    3meeeD 12 минут назад

    Всмысле не выкупать?
    Опции выкупа не было.
    Млять кто у вас пьяный статьи пишет?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11