Всмысле не выкупать?
Опции выкупа не было.
Млять кто у вас пьяный статьи пишет?
Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, арендованный у «Эвертона», покинет московский клуб по окончании сезона.
ЦСКА решил не выкупать ивуарийца, чья аренда заканчивается летом.
- Ранее сообщалось, Гбамен начал регулярно появлялся на тренировках ЦСКА с похмелья.
- Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».
- В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассист.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?