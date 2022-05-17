Гбамен может подать в суд на журналиста Карпова. Он сообщил, что игрок приходит на тренировки с похмелья

Бернар Коллиньон, агент полузащитника Жан-Филиппа Гбамена, выступил с заявлением после публикации информации о его клиенте.

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что ивуариец начал появляться на тренировках ЦСКА с похмелья после вечеринок с алкоголем и девушками.

«С гневом и одновременно с сожалением я должен высказаться о лживых обвинениях в отношении моего клиента Жан-Филиппа Гбамена.

Являюсь его агентом с тех пор, как ему исполнилось 14 лет. Сегодня в мире футбола знают о Гбамене благодаря его таланту, но больше – благодаря его трудолюбию. Он всегда был настоящим профессионалом во всех клубах, за которые выступал, и его поведение не изменится никоим образом лишь оттого, что он выступает за команду только четыре месяца на правах аренды без права выкупа.

Мы очень опечалены этой клеветнической кампанией, дискредитирующей Жан-Филиппа Гбамена, который пошел на значительные уступки в финансовом плане ради выступлений в России.

Несмотря на текущую ситуацию, он хотел думать только о футболе и целиком отдаваться во время тренировок и матчей. Он ни на секунду не сомневался, стоит ли ему продолжать карьеру в России. Но затем журналист Иван Карпов появляется с лживыми обвинениями.

Я хотел бы ему напомнить, что мой клиент живет в Москве один, живет в отеле, ходит на ужин в компании своих коллег каждый вечер, после чего не позже полуночи отправляется отдыхать. И он веселился со своими партнерами после матчей, чтобы отпраздновать победы, как это происходит во всех странах и во всех чемпионатах.

Но запускать такую клеветническую кампанию – непрофессионально. Мой клиент должен взять время, чтобы дать произошедшим событиям юридическую оценку», – заявил Коллиньон.

ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.

Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».

В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассист.

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