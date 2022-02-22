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    Гбамен: «Думбия удивится, что я в ЦСКА»

    Полузащитник Жан-Филипп Гбамен прокомментировал свой переход в ЦСКА. Московский клуб арендовал 26-летнего ивуарийского футболиста до конца сезона у «Эвертона».

    — Жан-Филипп, совсем недавно появилась информация о твоем возможном приезде, и вот ты уже здесь. Переговоры прошли быстро?

    — Да, достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен.

    — Знал, что в ЦСКА уже играли ребята из Кот-д'Ивуара?

    — Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).

    — У тебя был большой период без футбола. Как себя чувствуешь?

    — Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    22.02.2022 17:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 февраля 2022, 20:32

      Третий день как с пальмы слез

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4829

      Блямба 22 февраля 2022, 17:49

      Ему уже за 80...
      он уже ничему не удивляется...

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