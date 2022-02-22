Гбамен: «Думбия удивится, что я в ЦСКА»

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен прокомментировал свой переход в ЦСКА. Московский клуб арендовал 26-летнего ивуарийского футболиста до конца сезона у «Эвертона».

— Жан-Филипп, совсем недавно появилась информация о твоем возможном приезде, и вот ты уже здесь. Переговоры прошли быстро?

— Да, достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен.

— Знал, что в ЦСКА уже играли ребята из Кот-д'Ивуара?

— Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).

— У тебя был большой период без футбола. Как себя чувствуешь?

— Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею.