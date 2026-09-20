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Болгария. Первая лига
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ЦСКА София
Жан-Филипп Гбамен
Статистика
€ 2 млн
Жан-Филипп Гбамен - статистика
ЦСКА София
25 сентября 1995 (31)
#5 | Полузащитник
186 см
Кот-д'Ивуар
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Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Локомотив Пл
1 : 1
20.09.2026
ЦСКА София
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 6 тур
Локомотив
0 : 2
16.09.2026
ЦСКА София
82' - 90'
Болгария. Первая лига, 9 тур
ЦСКА София
4 : 1
12.09.2026
Арда
Был в запасе
45'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Спартак Варна
1 : 1
05.09.2026
ЦСКА София
46' - 90'
90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
ЦСКА София
3 : 1
30.08.2026
Черно Море
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 90'
Статистика по турнирам
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Лига Европы 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
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Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2019/2020
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Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА София
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
ОФИ
3 : 0
20.08.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
ЦСКА София
0 : 0
30.07.2026
Карабах
1' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Карабах
0 : 0
23.07.2026
ЦСКА София
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Дерри Сити
1 : 2
16.07.2026
ЦСКА София
66' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
3 : 2
09.07.2026
Дерри Сити
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