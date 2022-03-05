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  • Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

5 марта 2022, 18:11
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Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Нижним Новгородом».

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Медина, Язиджи.

Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Карасев, Шарипов, Берковский, Ткачук, Игбун.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Языджи Юсуф Гбамен Жан-Филипп Эннин Ричи Карраскаль Хорхе Милсон Ларсен Ларс Ольден
Комментарии (2)
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gor77
1646494068
Бомбардир!(((( Я понимаю, что вы хорошо владеете туркским языком. И всё-таки. Юсуф Языджи - это правильное написание фамилии. На сайте клуба уточните!((((((( https://pfc-cska.com/komanda/igroki/yazydzhi-yusuf/
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