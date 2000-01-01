Гбамен, Язиджи, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Нижним Новгородом»; Ларсен, Милсон, Эннин выйдут у гостей

Бомбардир!((((
Я понимаю, что вы хорошо владеете туркским языком. И всё-таки.
Юсуф Языджи - это правильное написание фамилии.
На сайте клуба уточните!(((((((
https://pfc-cska.com/komanda/igroki/yazydzhi-yusuf/
Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Нижним Новгородом».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Фукс, Бийол, Обляков, Гбамен, Дзагоев, Карраскаль, Медина, Язиджи.
Запасные: Тороп, Боков, Мухин, Ахметов, Эджуке, Набабкин, Зайнутдинов, Магнуссон, Щенников, Яковлев.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Александров, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Ларсен, Эннин, Милсон.
Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Каккоев, Миладинович, Масоэро, Горбунов, Карасев, Шарипов, Берковский, Ткачук, Игбун.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию на московской «ВЭБ Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.
Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000
«Нижний Новгород» остался в меньшинстве в первом тайме матча с ЦСКА
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на игру с «Вероной». Россиянин пропустил пять предыдущих встреч
Активных фанатов «Спартака» на дерби с «Динамо» не будет