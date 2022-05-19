ЦСКА поблагодарил Гбамена: «Без него не было бы той великолепной серии из пяти побед подряд»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал уход из клуба полузащитника Жан-Филиппа Гбамена.

«Клуб очень благодарен Гбамену, который зимой быстро откликнулся на наше предложение, и нам в кратчайшие сроки удалось договорится и с игроком, и с его агентом, и с «Эвертоном». Жан-Филипп сразу же закрыл важную позицию на поле, демонстрируя высокий уровень игры.

Тренерский штаб также высоко оценивает вклад полузащитника в весенней части чемпионата, особенно в ярком мартовском отрезке. Без него не было бы той великолепной серии из пяти побед подряд.

Однако изначальные договорeнности не предусматривали долгосрочного сотрудничества с Гбаменом по завершении арендного соглашения.

Желаем Жан-Филиппу в дальнейшей карьере избегать серьeзных травм, которые преследовали его ранее. Уверены, что он сможет реализовать свой высочайший потенциал», – сказал Брейдо.

Ранее сообщалось, что Гбамен начал регулярно появлялся на тренировках ЦСКА с похмелья.

Московский клуб платит ивуарийцу 70% от его зарплаты в «Эвертоне».

В этом сезоне РПЛ он провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?