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Гбамен: «Москва – идеальное место, чтобы играть в хороший футбол»

Зимний новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен рассказал о своей адаптации в московском клубе.

– Какие советы дал тебе Рондон перед тем, как ты уезжал?

– Я все спрашивал у него: а как Москва? Как ЦСКА? И он сказал, что провел здесь великолепное время, дал наилучшие рекомендации.

Говорил только хорошее, и многое уже оказалось правдой. Про клуб все совпало на сто процентов – профессиональный подход, уровень футболистов, амбиции, атмосфера.

Теперь жду не дождусь, когда же наконец потеплеет, и я смогу изучить Москву.

– Так можно ждать долго.

– Пока что гулять – очень холодно для меня, но из окна такси, когда едешь ужинать с кем-нибудь из наших ребят, тоже можно увидеть Кремль, другие места.

Рестораны здесь отличные, все люди, с которыми я общался – добрые, гостеприимные. Вот выглянет солнце, станет теплее – и пойду на Красную площадь!

– Медведей на улицах Москвы уже видел?

– Нет, ни медведей, ни тигров. Я думаю, здесь они только в зоопарке. И еще в Сибири. Каждый иностранец, который приезжает в другую страну, так или иначе знаком с главными стереотипами.

Зимой в России холодно – это факт. Но в остальном все не так, как думают некоторые. Ты никогда не узнаешь, что правда, а что нет, если сам не попробуешь.

Примерно то же самое было, когда я уезжал в Германию. Друзья были в шоке: «Что ты там будешь делать?! Там же все по-другому». Но в итоге я там провел три замечательных года, видел счастливых людей, ко мне приезжали родные, им тоже все понравилось.

Стереотипы в основном распространяют те, кто сам не был в странах, о которых рассуждает. Сейчас я в Москве – и мне тоже все нравится.

Клуб снимает мне номер в отличном отеле, я вижу, что вокруг многие улыбаются, мы прекрасно ладим. Когда я впервые тут оказался, подумал: «Вау! Я в Москве!».

С первого дня все складывается чудесно, люди – добрые, в городе все есть. Мы часто обсуждаем это с Хорхе [Карраскалем], Юсуфом [Языджи], со всеми парнями, которые приехали одновременно со мной – например, когда ужинаем или просто общаемся.

Я скажу так: Москва – идеальное место, чтобы играть в хороший футбол.

  • ЦСКА в феврале арендовал Гбамена у «Эвертона».
  • 26-летний ивуариец будет выступать за клуб РПЛ до конца сезона.
  • Он уже провел 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11880

    ВетеR 2 часа назад

    Стандартный пост новичка ))
    С детства за ЦСКА и мечтал жить в Москве)

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