Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)

    Стало известно, какую часть зарплаты ЦСКА будет выплачивать арендованному у «Эвертона» Жану-Филиппу Гбамену.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, российский клуб будет платить ивуарийцу 70% процентов от зарплаты футболиста в «Эвертоне». Остаток зарплаты будет покрывать английский клуб.

    Сообщалось, что Гбамен получает в «Эвертоне» 4 миллиона евро в год.

    • ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.
    • В этом сезоне он провел 5 матчей за английский клуб и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Гбамен выбрал 27-й номер в ЦСКА

    Гбамен: «Думбия удивится, что я в ЦСКА»

    «Этот парень одобрен»: ЦСКА представил Гбамена роликом с Вернблумом

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2022 13:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 14:10

      похоже, Гбамен - английский клон Кокорина: не играет, а денежки идут...)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94387
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68854
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru