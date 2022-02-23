ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)

Стало известно, какую часть зарплаты ЦСКА будет выплачивать арендованному у «Эвертона» Жану-Филиппу Гбамену.
По информации журналиста Фабрицио Романо, российский клуб будет платить ивуарийцу 70% процентов от зарплаты футболиста в «Эвертоне». Остаток зарплаты будет покрывать английский клуб.
Сообщалось, что Гбамен получает в «Эвертоне» 4 миллиона евро в год.
- ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.
- В этом сезоне он провел 5 матчей за английский клуб и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо