ЦСКА будет платить Гбамену более 70% от зарплаты в «Эвертоне» (Фабрицио Романо)

Стало известно, какую часть зарплаты ЦСКА будет выплачивать арендованному у «Эвертона» Жану-Филиппу Гбамену.

По информации журналиста Фабрицио Романо, российский клуб будет платить ивуарийцу 70% процентов от зарплаты футболиста в «Эвертоне». Остаток зарплаты будет покрывать английский клуб.

Сообщалось, что Гбамен получает в «Эвертоне» 4 миллиона евро в год.

ЦСКА арендовал Гбамена у «Эвертона» до конца сезона без права выкупа.

В этом сезоне он провел 5 матчей за английский клуб и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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