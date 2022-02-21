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    «Этот парень одобрен»: ЦСКА представил Гбамена роликом с Вернблумом

    ЦСКА опубликовал в твиттере видео-презентацию новичка команды Жана-Филиппа Гбамена.

    В ролике снялся бывший полузащитник московского клуба Понтус Вернблум, который также играл на позиции опорника.

    В конце видео швед говорит: «Этот парень одобрен».

    • ЦСКА арендовал Гбамена до конца сезона без права выкупа.
    • Вернблум выступал за клуб с 2012 по 2018 год.

    Гбамен стал игроком ЦСКА

    ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату

    Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»

    Источник: твиттер ЦСКА

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