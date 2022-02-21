«Этот парень одобрен»: ЦСКА представил Гбамена роликом с Вернблумом

ЦСКА опубликовал в твиттере видео-презентацию новичка команды Жана-Филиппа Гбамена.
В ролике снялся бывший полузащитник московского клуба Понтус Вернблум, который также играл на позиции опорника.
В конце видео швед говорит: «Этот парень одобрен».
- ЦСКА арендовал Гбамена до конца сезона без права выкупа.
- Вернблум выступал за клуб с 2012 по 2018 год.
Approved by @wernbloom pic.twitter.com/4nkYpsCbxR— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 21, 2022
ЦСКА арендует Гбамена до конца сезона без права выкупа и будет выплачивать ему зарплату
Агент Гбамена: «О переходе в ЦСКА официально объявят через пару часов. Сделка закрыта»