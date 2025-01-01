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РПЛ. Фернандес и Гбамен в своем последнем матче помогли ЦСКА разгромить «Ростов»

ЦСКА в последнем туре чемпионата России разгромил «Ростов». Это позволило москвичам финишировать в таблице на пятом месте.

Голами отметились Марио Фернандес и Жан-Филипп Гбамен, которые покинут клуб после этого матча.

«Ростов» финишировал на девятом месте.

Россия. РПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 4; 2:0 – Гбамен, 10; 3:0 – Обляков, 52; 4:0 – Дивеев, 88.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +8417

    GoLenaStop 2 часа назад

    Все поиграли на отебись

    1
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  • ...
    Рейтинг: +3413

    CSKA57 2 часа назад

    Победа, которая вообще не радует!

    0
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