РПЛ. Фернандес и Гбамен в своем последнем матче помогли ЦСКА разгромить «Ростов»

ЦСКА в последнем туре чемпионата России разгромил «Ростов». Это позволило москвичам финишировать в таблице на пятом месте.

Голами отметились Марио Фернандес и Жан-Филипп Гбамен, которые покинут клуб после этого матча.

«Ростов» финишировал на девятом месте.

Россия. РПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандес, 4; 2:0 – Гбамен, 10; 3:0 – Обляков, 52; 4:0 – Дивеев, 88.

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