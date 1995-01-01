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    Россия. Премьер-лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
    10 декабря, воскресенье 19:45 Краснодар 1:0 ЦСКА
    10 декабря, воскресенье 19:45 Балтика 0:1 Рубин
    10 декабря, воскресенье 16:30 Сочи 1:1 Оренбург
    10 декабря, воскресенье 14:00 Факел 1:1 Динамо
    9 декабря, суббота 19:45 Зенит 1:0 Пари НН
    9 декабря, суббота 16:30 Ахмат 0:0 Ростов
    9 декабря, суббота 14:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
    8 декабря, пятница 19:00 Локомотив 2:0 Урал
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
    4 декабря, понедельник 19:30 Динамо 1:0 Рубин
    3 декабря, воскресенье 19:00 Ахмат 2:1 Спартак
    3 декабря, воскресенье 17:00 Локомотив 3:1 Зенит
    3 декабря, воскресенье 16:30 Краснодар 2:1 Оренбург
    3 декабря, воскресенье 14:00 ЦСКА 2:0 Ростов
    2 декабря, суббота 19:30 Пари НН 1:0 Урал
    2 декабря, суббота 16:30 Сочи 0:2 Крылья Советов
    2 декабря, суббота 14:00 Факел 0:0 Балтика
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
    26 ноября, воскресенье 19:00 Ростов 1:0 Пари НН
    26 ноября, воскресенье 16:30 Рубин 1:0 Факел
    26 ноября, воскресенье 14:00 Урал 3:1 Краснодар
    26 ноября, воскресенье 12:00 Оренбург 1:1 Ахмат
    25 ноября, суббота 19:45 Балтика 0:2 Спартак
    25 ноября, суббота 17:30 ЦСКА 2:3 Динамо
    25 ноября, суббота 15:15 Зенит 3:0 Сочи
    25 ноября, суббота 13:00 Крылья Советов 3:3 Локомотив
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
    12 ноября, воскресенье 19:30 Спартак 2:1 Ростов
    12 ноября, воскресенье 19:00 Сочи 0:2 Рубин
    12 ноября, воскресенье 16:30 Динамо 2:0 Оренбург
    12 ноября, воскресенье 14:00 Пари НН 0:0 Балтика
    11 ноября, суббота 19:30 Зенит 1:1 Краснодар
    11 ноября, суббота 16:30 Локомотив 2:1 Ахмат
    11 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Урал
    11 ноября, суббота 14:00 Факел 1:1 ЦСКА
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
    6 ноября, понедельник 19:30 Сочи 3:3 Динамо
    6 ноября, понедельник 16:30 Урал 0:1 Рубин
    6 ноября, понедельник 14:00 Оренбург 1:1 Ростов
    5 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 1:1 Спартак
    5 ноября, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:2 Пари НН
    5 ноября, воскресенье 14:00 Краснодар 2:1 Крылья Советов
    4 ноября, суббота 19:00 Балтика 0:2 Зенит
    4 ноября, суббота 16:30 Ахмат 1:2 Факел
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
    29 октября, воскресенье 19:30 ЦСКА 1:0 Краснодар
    29 октября, воскресенье 16:30 Динамо 2:1 Урал
    29 октября, воскресенье 14:00 Пари НН 1:0 Сочи
    28 октября, суббота 19:00 Зенит 2:1 Ахмат
    28 октября, суббота 16:30 Ростов 1:0 Локомотив
    28 октября, суббота 16:30 Крылья Советов 1:1 Оренбург
    28 октября, суббота 14:00 Факел 2:0 Спартак
    27 октября, пятница 19:00 Рубин 1:0 Балтика
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
    22 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:0 Ахмат
    22 октября, воскресенье 16:30 Зенит 3:1 Крылья Советов
    22 октября, воскресенье 14:00 Спартак 2:0 Пари НН
    22 октября, воскресенье 12:00 Урал 1:4 Сочи
    21 октября, суббота 19:00 Балтика 2:2 Краснодар
    21 октября, суббота 16:30 Локомотив 0:0 Динамо
    21 октября, суббота 14:00 Рубин 0:0 ЦСКА
    21 октября, суббота 12:00 Оренбург 1:2 Факел
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
    8 октября, воскресенье 19:00 Спартак 2:2 ЦСКА
    8 октября, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Рубин
    8 октября, воскресенье 16:30 Динамо 0:0 Факел
    8 октября, воскресенье 14:00 Пари НН 2:0 Крылья Советов
    7 октября, суббота 19:00 Краснодар 3:2 Ростов
    7 октября, суббота 16:30 Балтика 1:0 Оренбург
    7 октября, суббота 14:00 Сочи 0:2 Зенит
    7 октября, суббота 12:00 Урал 2:2 Локомотив
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
    1 октября, воскресенье 19:00 Ахмат 1:1 Динамо
    1 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 4:0 Спартак
    1 октября, воскресенье 14:00 Факел 2:0 Сочи
    30 сентября, суббота 19:00 ЦСКА 1:0 Балтика
    30 сентября, суббота 16:30 Рубин 0:2 Краснодар
    30 сентября, суббота 14:15 Локомотив 1:0 Пари НН
    30 сентября, суббота 12:00 Оренбург 3:1 Зенит
    29 сентября, пятница 19:00 Ростов 2:2 Урал
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
    25 сентября, понедельник 19:00 Факел 0:1 Рубин
    24 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 3:3 ЦСКА
    24 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 2:0 Урал
    24 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 1:2 Локомотив
    24 сентября, воскресенье 14:00 Пари НН 3:1 Оренбург
    23 сентября, суббота 19:00 Спартак 1:0 Динамо
    23 сентября, суббота 16:30 Балтика 1:0 Ахмат
    23 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:1 Сочи
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
    17 сентября, воскресенье 19:00 Локомотив 0:2 Оренбург
    17 сентября, воскресенье 16:30 Рубин 0:3 Зенит
    17 сентября, воскресенье 14:00 Урал 0:0 Факел
    16 сентября, суббота 21:15 Балтика 2:2 Ростов
    16 сентября, суббота 19:00 Спартак 1:0 Сочи
    16 сентября, суббота 16:30 Ахмат 1:1 Краснодар
    16 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Крылья Советов
    15 сентября, пятница 19:00 Динамо 1:1 Пари НН
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
    3 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:2 Динамо
    3 сентября, воскресенье 17:30 ЦСКА 1:1 Зенит
    3 сентября, воскресенье 15:15 Локомотив 3:2 Балтика
    3 сентября, воскресенье 13:00 Оренбург 3:0 Сочи
    2 сентября, суббота 20:00 Краснодар 2:0 Спартак
    2 сентября, суббота 17:30 Крылья Советов 3:0 Факел
    2 сентября, суббота 15:15 Пари НН 2:1 Рубин
    2 сентября, суббота 13:00 Урал 0:1 Ахмат
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
    27 августа, воскресенье 20:00 Сочи 0:1 Локомотив
    27 августа, воскресенье 17:30 Крылья Советов 2:1 Балтика
    26 августа, суббота 20:00 Пари НН 1:0 Ростов
    26 августа, суббота 19:30 Спартак 0:0 Ахмат
    26 августа, суббота 17:30 Рубин 2:2 Динамо
    26 августа, суббота 15:00 Зенит 4:0 Урал
    25 августа, пятница 20:00 Факел 0:0 Краснодар
    25 августа, пятница 17:30 Оренбург 1:1 ЦСКА
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
    20 августа, воскресенье 20:00 Ахмат 4:0 Оренбург
    20 августа, воскресенье 19:30 Спартак 1:3 Зенит
    20 августа, воскресенье 17:30 Факел 2:0 Пари НН
    19 августа, суббота 20:00 Сочи 4:0 Ростов
    19 августа, суббота 19:30 Краснодар 1:1 Локомотив
    19 августа, суббота 17:30 Балтика 0:1 Урал
    19 августа, суббота 15:00 Динамо 2:1 ЦСКА
    18 августа, пятница 19:30 Рубин 2:1 Крылья Советов
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
    14 августа, понедельник 19:30 Пари НН 2:0 Ахмат
    13 августа, воскресенье 20:00 ЦСКА 3:1 Сочи
    13 августа, воскресенье 17:30 Зенит 2:0 Факел
    13 августа, воскресенье 15:00 Динамо 2:0 Балтика
    12 августа, суббота 20:00 Ростов 3:0 Рубин
    12 августа, суббота 17:30 Оренбург 0:2 Краснодар
    12 августа, суббота 15:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
    11 августа, пятница 18:00 Урал 3:2 Спартак
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
    6 августа, воскресенье 20:00 Сочи 1:2 Ахмат
    6 августа, воскресенье 19:00 Зенит 2:3 Динамо
    6 августа, воскресенье 17:30 Балтика 2:1 Факел
    5 августа, суббота 20:00 ЦСКА 4:1 Локомотив
    5 августа, суббота 17:30 Рубин 1:4 Спартак
    5 августа, суббота 17:30 Оренбург 0:2 Урал
    5 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 5:1 Ростов
    4 августа, пятница 20:00 Краснодар 1:0 Пари НН
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
    31 июля, понедельник 19:30 Спартак 2:1 Балтика
    30 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Сочи
    30 июля, воскресенье 20:00 Ахмат 2:3 ЦСКА
    30 июля, воскресенье 17:30 Факел 1:4 Локомотив
    30 июля, воскресенье 15:00 Рубин 1:1 Оренбург
    29 июля, суббота 20:00 Ростов 1:1 Зенит
    29 июля, суббота 17:30 Урал 0:0 Пари НН
    29 июля, суббота 15:00 Крылья Советов 3:3 Динамо
    Россия. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
    23 июля, воскресенье 20:00 Ростов 2:1 Факел
    23 июля, воскресенье 20:00 Сочи 2:0 Балтика
    23 июля, воскресенье 17:30 Спартак 3:2 Оренбург
    22 июля, суббота 20:00 Ахмат 1:2 Крылья Советов
    22 июля, суббота 17:30 Локомотив 2:2 Рубин
    22 июля, суббота 15:15 Пари НН 0:2 Зенит
    22 июля, суббота 13:00 Урал 2:1 ЦСКА
    21 июля, пятница 19:00 Динамо 1:3 Краснодар
    ...Нет завершенных матчей
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