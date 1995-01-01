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Команда:
Тур/Стадия:
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
|10 декабря, воскресенье
|19:45
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|10 декабря, воскресенье
|19:45
|Балтика
|0:1
|Рубин
|10 декабря, воскресенье
|16:30
|Сочи
|1:1
|Оренбург
|10 декабря, воскресенье
|14:00
|Факел
|1:1
|Динамо
|9 декабря, суббота
|19:45
|Зенит
|1:0
|Пари НН
|9 декабря, суббота
|16:30
|Ахмат
|0:0
|Ростов
|9 декабря, суббота
|14:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|8 декабря, пятница
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Урал
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
|4 декабря, понедельник
|19:30
|Динамо
|1:0
|Рубин
|3 декабря, воскресенье
|19:00
|Ахмат
|2:1
|Спартак
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|3 декабря, воскресенье
|16:30
|Краснодар
|2:1
|Оренбург
|3 декабря, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|2:0
|Ростов
|2 декабря, суббота
|19:30
|Пари НН
|1:0
|Урал
|2 декабря, суббота
|16:30
|Сочи
|0:2
|Крылья Советов
|2 декабря, суббота
|14:00
|Факел
|0:0
|Балтика
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
|26 ноября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:0
|Пари НН
|26 ноября, воскресенье
|16:30
|Рубин
|1:0
|Факел
|26 ноября, воскресенье
|14:00
|Урал
|3:1
|Краснодар
|26 ноября, воскресенье
|12:00
|Оренбург
|1:1
|Ахмат
|25 ноября, суббота
|19:45
|Балтика
|0:2
|Спартак
|25 ноября, суббота
|17:30
|ЦСКА
|2:3
|Динамо
|25 ноября, суббота
|15:15
|Зенит
|3:0
|Сочи
|25 ноября, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|3:3
|Локомотив
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
|12 ноября, воскресенье
|19:30
|Спартак
|2:1
|Ростов
|12 ноября, воскресенье
|19:00
|Сочи
|0:2
|Рубин
|12 ноября, воскресенье
|16:30
|Динамо
|2:0
|Оренбург
|12 ноября, воскресенье
|14:00
|Пари НН
|0:0
|Балтика
|11 ноября, суббота
|19:30
|Зенит
|1:1
|Краснодар
|11 ноября, суббота
|16:30
|Локомотив
|2:1
|Ахмат
|11 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:1
|Урал
|11 ноября, суббота
|14:00
|Факел
|1:1
|ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
|6 ноября, понедельник
|19:30
|Сочи
|3:3
|Динамо
|6 ноября, понедельник
|16:30
|Урал
|0:1
|Рубин
|6 ноября, понедельник
|14:00
|Оренбург
|1:1
|Ростов
|5 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:2
|Пари НН
|5 ноября, воскресенье
|14:00
|Краснодар
|2:1
|Крылья Советов
|4 ноября, суббота
|19:00
|Балтика
|0:2
|Зенит
|4 ноября, суббота
|16:30
|Ахмат
|1:2
|Факел
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
|29 октября, воскресенье
|19:30
|ЦСКА
|1:0
|Краснодар
|29 октября, воскресенье
|16:30
|Динамо
|2:1
|Урал
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Пари НН
|1:0
|Сочи
|28 октября, суббота
|19:00
|Зенит
|2:1
|Ахмат
|28 октября, суббота
|16:30
|Ростов
|1:0
|Локомотив
|28 октября, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|28 октября, суббота
|14:00
|Факел
|2:0
|Спартак
|27 октября, пятница
|19:00
|Рубин
|1:0
|Балтика
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|3:0
|Ахмат
|22 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|3:1
|Крылья Советов
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:0
|Пари НН
|22 октября, воскресенье
|12:00
|Урал
|1:4
|Сочи
|21 октября, суббота
|19:00
|Балтика
|2:2
|Краснодар
|21 октября, суббота
|16:30
|Локомотив
|0:0
|Динамо
|21 октября, суббота
|14:00
|Рубин
|0:0
|ЦСКА
|21 октября, суббота
|12:00
|Оренбург
|1:2
|Факел
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:2
|ЦСКА
|8 октября, воскресенье
|19:00
|Ахмат
|0:1
|Рубин
|8 октября, воскресенье
|16:30
|Динамо
|0:0
|Факел
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Пари НН
|2:0
|Крылья Советов
|7 октября, суббота
|19:00
|Краснодар
|3:2
|Ростов
|7 октября, суббота
|16:30
|Балтика
|1:0
|Оренбург
|7 октября, суббота
|14:00
|Сочи
|0:2
|Зенит
|7 октября, суббота
|12:00
|Урал
|2:2
|Локомотив
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Ахмат
|1:1
|Динамо
|1 октября, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|4:0
|Спартак
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Факел
|2:0
|Сочи
|30 сентября, суббота
|19:00
|ЦСКА
|1:0
|Балтика
|30 сентября, суббота
|16:30
|Рубин
|0:2
|Краснодар
|30 сентября, суббота
|14:15
|Локомотив
|1:0
|Пари НН
|30 сентября, суббота
|12:00
|Оренбург
|3:1
|Зенит
|29 сентября, пятница
|19:00
|Ростов
|2:2
|Урал
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
|25 сентября, понедельник
|19:00
|Факел
|0:1
|Рубин
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|3:3
|ЦСКА
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|2:0
|Урал
|24 сентября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|24 сентября, воскресенье
|14:00
|Пари НН
|3:1
|Оренбург
|23 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|1:0
|Динамо
|23 сентября, суббота
|16:30
|Балтика
|1:0
|Ахмат
|23 сентября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|2:1
|Сочи
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:2
|Оренбург
|17 сентября, воскресенье
|16:30
|Рубин
|0:3
|Зенит
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Урал
|0:0
|Факел
|16 сентября, суббота
|21:15
|Балтика
|2:2
|Ростов
|16 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|1:0
|Сочи
|16 сентября, суббота
|16:30
|Ахмат
|1:1
|Краснодар
|16 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|2:2
|Крылья Советов
|15 сентября, пятница
|19:00
|Динамо
|1:1
|Пари НН
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:2
|Динамо
|3 сентября, воскресенье
|17:30
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|3 сентября, воскресенье
|15:15
|Локомотив
|3:2
|Балтика
|3 сентября, воскресенье
|13:00
|Оренбург
|3:0
|Сочи
|2 сентября, суббота
|20:00
|Краснодар
|2:0
|Спартак
|2 сентября, суббота
|17:30
|Крылья Советов
|3:0
|Факел
|2 сентября, суббота
|15:15
|Пари НН
|2:1
|Рубин
|2 сентября, суббота
|13:00
|Урал
|0:1
|Ахмат
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
|27 августа, воскресенье
|20:00
|Сочи
|0:1
|Локомотив
|27 августа, воскресенье
|17:30
|Крылья Советов
|2:1
|Балтика
|26 августа, суббота
|20:00
|Пари НН
|1:0
|Ростов
|26 августа, суббота
|19:30
|Спартак
|0:0
|Ахмат
|26 августа, суббота
|17:30
|Рубин
|2:2
|Динамо
|26 августа, суббота
|15:00
|Зенит
|4:0
|Урал
|25 августа, пятница
|20:00
|Факел
|0:0
|Краснодар
|25 августа, пятница
|17:30
|Оренбург
|1:1
|ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
|20 августа, воскресенье
|20:00
|Ахмат
|4:0
|Оренбург
|20 августа, воскресенье
|19:30
|Спартак
|1:3
|Зенит
|20 августа, воскресенье
|17:30
|Факел
|2:0
|Пари НН
|19 августа, суббота
|20:00
|Сочи
|4:0
|Ростов
|19 августа, суббота
|19:30
|Краснодар
|1:1
|Локомотив
|19 августа, суббота
|17:30
|Балтика
|0:1
|Урал
|19 августа, суббота
|15:00
|Динамо
|2:1
|ЦСКА
|18 августа, пятница
|19:30
|Рубин
|2:1
|Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
|14 августа, понедельник
|19:30
|Пари НН
|2:0
|Ахмат
|13 августа, воскресенье
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Сочи
|13 августа, воскресенье
|17:30
|Зенит
|2:0
|Факел
|13 августа, воскресенье
|15:00
|Динамо
|2:0
|Балтика
|12 августа, суббота
|20:00
|Ростов
|3:0
|Рубин
|12 августа, суббота
|17:30
|Оренбург
|0:2
|Краснодар
|12 августа, суббота
|15:00
|Локомотив
|1:1
|Крылья Советов
|11 августа, пятница
|18:00
|Урал
|3:2
|Спартак
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
|6 августа, воскресенье
|20:00
|Сочи
|1:2
|Ахмат
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Зенит
|2:3
|Динамо
|6 августа, воскресенье
|17:30
|Балтика
|2:1
|Факел
|5 августа, суббота
|20:00
|ЦСКА
|4:1
|Локомотив
|5 августа, суббота
|17:30
|Рубин
|1:4
|Спартак
|5 августа, суббота
|17:30
|Оренбург
|0:2
|Урал
|5 августа, суббота
|15:00
|Крылья Советов
|5:1
|Ростов
|4 августа, пятница
|20:00
|Краснодар
|1:0
|Пари НН
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
|31 июля, понедельник
|19:30
|Спартак
|2:1
|Балтика
|30 июля, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|2:0
|Сочи
|30 июля, воскресенье
|20:00
|Ахмат
|2:3
|ЦСКА
|30 июля, воскресенье
|17:30
|Факел
|1:4
|Локомотив
|30 июля, воскресенье
|15:00
|Рубин
|1:1
|Оренбург
|29 июля, суббота
|20:00
|Ростов
|1:1
|Зенит
|29 июля, суббота
|17:30
|Урал
|0:0
|Пари НН
|29 июля, суббота
|15:00
|Крылья Советов
|3:3
|Динамо
Россия. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
|23 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|2:1
|Факел
|23 июля, воскресенье
|20:00
|Сочи
|2:0
|Балтика
|23 июля, воскресенье
|17:30
|Спартак
|3:2
|Оренбург
|22 июля, суббота
|20:00
|Ахмат
|1:2
|Крылья Советов
|22 июля, суббота
|17:30
|Локомотив
|2:2
|Рубин
|22 июля, суббота
|15:15
|Пари НН
|0:2
|Зенит
|22 июля, суббота
|13:00
|Урал
|2:1
|ЦСКА
|21 июля, пятница
|19:00
|Динамо
|1:3
|Краснодар
Нет завершенных матчей