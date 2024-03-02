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Главные новости
13:44
Тренер-чемпион возглавит «Факел»
1
13:12
Корнеев прокомментировал свою матерную экспертизу игры «Пари НН»
2
12:39
Ташуев прокомментировал уход из «Факела»
12:33
Кордова из «Сочи» прокомментировал отравление команды в Грозном
12:26
Игроки «Сочи» не смогли принять душ после матча с «Ахматом» – известна причина
7
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Россия. Премьер-лига - матчи
Сегодня, 09:00
Топ-5 футболистов, игравших и за «Спартак», и за ЦСКА – один из них тренирует сборную, а другой провалил допинг-тест
Готовимся к сегодняшнему дерби.
1
02.03.2024 10:35
Каким командам РПЛ чаще всего забивал Промес? В ожидании новостей из ОАЭ изучаем статистику игрока
С «Зенитом» голландец точно не сыграет. А сыграет ли вообще?
7
28.02.2024 11:20
Драки, удаления и очень много красивых голов – вспомним самые зажигательные матчи между «Зенитом» и «Спартаком»
Совсем скоро команды встретятся вновь.
16
30.01.2024 21:10
Впервые приехав в Россию, он наелся снега и слег с пневмонией – вспомним, как играл самый улыбчивый легионер в истории РПЛ
«Пингвиненок», который побеждал «Барсу», «Аякс» и «Баварию».
9
16.01.2024 11:45
Самые титулованные футболисты России – сравнили показатели легенд «Спартака», ЦСКА и «Зенита»
Все участники топ-5 играли в одной команде.
11
04.01.2024 23:20
Какой команде чаще всего забивал Промес? В списке любимых клиентов голландца – клуб из Москвы
Изучаем статистику сегодняшнего именинника.
11
14.12.2023 19:20
Трансферы российского футбола – следите вместе с «Бомбардиром»
Георгий Джикия переходит в «Краснодар»?
06.12.2023 22:30
Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?
Среди лидеров рейтинга Халк, Аршавин и другие супергерои
5
02.12.2023 13:49
Лучшие бомбардиры ЦСКА за всю историю: один из лидеров рейтинга вскоре может вернуться в команду
Федор Чалов в погоне за легендами
7
01.12.2023 14:36
История лучшего бомбардира РПЛ: рос в трущобах, учился у Бергкампа и ел шашлыки в ресторанах Адлера
Путь Матео Кассьерры: от жизни в криминальных районах колумбийского городка до лидерства в «Зените»
28.11.2023 09:57
Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: кто прямо сейчас выступает за клуб
Догонит ли Промес Никиту Симоняна?
3
11.11.2023 21:33
«Краснодар» удержал гостевую ничью с «Зенитом» и закончил первый круг лидером
1:1.
09.11.2023 12:01
Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это
Всего 72 минуты на поле в этом сезоне Серии А.
05.11.2023 21:27
Дзюба помог «Локо» сохранить ничью в матче со «Спартаком»: 1:1 в дерби
Правда, хозяева долго были в большинстве.
29.10.2023 21:27
Первое поражение «Краснодара» в этом сезоне: ЦСКА все решил благодаря голу Чалова
Краснодарцы по-прежнему лидируют в таблице.
28.10.2023 16:01
«Спартак» сенсационно проиграл «Факелу»: пропустил дважды после удаления Бабича
Очень сложный матч на плохом поле.
27.10.2023 13:15
«Краснодар» – лидер РПЛ, но в чем его уникальность? Есть ли у него шансы стать чемпионом?
Разбираем прогресс команды при Владимире Ивиче.
22.10.2023 16:04
«Спартак» впервые за месяц победил в РПЛ: голы Пруцева и Мартинса позволили ему обыграть «Пари НН»
«Спартак» поднялся на 5-ю строчку.
21.10.2023 18:27
«Локомотив» и «Динамо» выдали 0:0. Невероятно мощная ничья
Очень много моментов.
19.10.2023 12:42
В «Спартаке» новая разборка: говорят, сейчас ссорятся Соболев и Абаскаль. Но это не первый конфликт в команде
Что там происходит?
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