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ТОП-15 самых преданных футболистов в истории

В наше время сумма контракта для профессиональных футболистов – вещь немаловажная. Многие игроки ведутся на баснословные суммы, которые предлагают шейхи или азиаты, и уезжают доигрывать. Впрочем, хватает переходов и внутри Европы, когда футболист бросает, казалось бы, родным клуб ради условного «Реала» и его денег.

Однако есть в истории футбола игроки, для которых верность своему клубу – не пустой звук, невзирая на выгодные финансовые предложения со стороны. О таких легендах и пойдет речь в статье.

«Ювентус» и легендарное трио

В составе туринского «Ювентуса» за историю выступало немало звезд. Некоторые из них остались верны клубу в самые тяжелые времена – когда “Ювентус” был изгнан в Серию В за договорные матчи.

Джорджо Кьеллини

Итальянский защитник играл за “Ювентус” с 2005-го по 2022-й год. Провел 424 встречи за “Ювентус”, забил 27 мячей.

В составе туринского коллектива 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз был обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Карьеру футболиста завершил 12 декабря 2023 года, отыграв полтора года в американском клубе “Лос-Анджелес”.

Джанлуиджи Буффон

Итальянский голкипер играл за “Ювентус” в периоды с 2001-го по 2018-й год и с 2019-го по 2021-й. В итоге сыграл за команду 526 игр, пропустив 394 мяча.

Выступая за “Ювентус”, стал 10-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка и 6-кратным владельцем Суперкубка. 3 раза играл в финале Лиги Чемпионов, но безуспешно.

Завершил карьеру в 2023-м году в “Парме”.

Алессандро Дель Пьеро

Итальянский нападающий выступал за “Ювентус” 19 лет: с 1993-го по 2012-й год. Провел 513 игр, забил 208 мячей.

Вместе с командой выиграл 16 трофеев: 6 чемпионатов Италии, 1 Кубок и 4 Суперкубка страны. Побеждал по разу в Лиге Чемпионов, в Суперкубке УЕФА, Кубке Интертото, становился обладателем Межконтинентального кубка.

Антон Шунин и московское “Динамо”

Вратарь московского “Динамо” Антон Шунин дебютировал за команду 21 апреля 2007 года. Завершил свою карьеру голкипер 1 июля 2024 года в связи с окончанием контракта с “Динамо”, объявив об этом еще в мае.

За родной клуб Шунин провел 17 сезонов, показав второй результат в истории команды по количеству сыгранных матчей (366) и по играм без пропущенных мячей (125). В составе московского клуба трижды был бронзовым призером первенства.

Марсело и “Реал”

Карьера бразильского защитника в “Реале” продолжалась с января 2007-го по лето 2022 г. За это время он провел в составе сливочных 387 матчей, забил 26 голов. После победы в Лиге чемпионов в 2022-м году Марсело объявил об уходе из клуба. Карьеру игрока он завершил в 2025-м году, объявив об этом в соцсетях 6 февраля.

С мадридским “Реалом” Марсело выиграл 25 трофеев: 6 раз он был чемпионом Испании, 2 раза брал Кубок и 5 раз Суперкубок страны. Также в активе игрока 5 побед в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке УЕФА, 4 – на клубном чемпионате мира.

Бруно Сориано и “Вильярреал”

Испанский полузащитник Бруно Сориано играл в “Вильярреале” 14 лет: с октября 2006 года до лета 2020-го. Провел 324 игры, забил 24 мяча. Если бы не травмы, Сориано мог бы порадовать поклонников еще дольше.

Франческо Маньянелли и “Сассуоло”

В скромном “Сассуоло” полузащитник играл с 2005-го по 2022-й гг, став рекордсменом по числу проведенных за клуб игр в разных турнирах (520). Он помог команде подняться в высший итальянский дивизион из серии C.

Заключительный матч в карьере игрока состоялся 22 мая 2022 года.

Лоик Перрен и “Сент-Этьен”

Все свои годы (2003 – 2020) во взрослом футболе французский защитник посвятил “Сент-Этьену”. В активе футболиста 391 игра и 27 забитых голов.

В числе значимых достижений – Кубок французской лиги.

Франческо Тотти и “Рома”

Итальянский атакующий полузащитник всю карьеру выступал за “Рому” – с 1993-го по 2017-й годы. Провел 619 матчей, забил 250 мячей.

Однажды выигрывал Серию А, по два раза брал Кубок и Суперкубок Италии.

Райан Гиггз и “Манчестер Юнайтед”

Гражданин Уэльса Райан Гиггз играл за манчестерский клуб всю карьеру: с 1990-го по 2014-й год. Полузащитник провел 672 поединка, забил 114 голов.

В составе команды выиграл 34 трофея:

  • 13 чемпионских титулов;

  • 4 Кубка Англии;

  • 3 Кубка футбольной лиги;

  • 9 Суперкубков Англии;

  • 2 Лиги чемпионов;

  • по разу – Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира и Молодежный кубок Англии.

Паоло Мальдини и “Милан”

Вся клубная карьера итальянского защитника связана с “Миланом”. Длилась она с 1984-го по 2009 год. Мальдини сыграл 647 матчей и забил 33 гола.

Выиграл с командой 26 трофеев: 7 чемпионских титулов, 1 Кубок и 5 Суперкубков Италии. По 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, выиграл Клубный чемпионат мира и дважды Межконтинентальный кубок.

Александр Шовковский и киевское “Динамо”

Шовковский играл за киевское “Динамо” с 1992-го по 2016-й год. Провел в составе команды 426 игр, пропустил 258 мячей.

Вратарь завоевал 31 трофей. Выиграл 14 чемпионатов Украины, 11 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Пол Скоулз и “Манчестер Юнайтед”

Английский полузащитник всю карьеру посвятил “МЮ”. С 1993-го по 2013-й год он сыграл 499 матчей, забил 107 голов.

В активе Скоулза 25 трофеев. 11 побед в АПЛ, 3 – в Кубке, 5 – в Суперкубке Англии, 2 – в Кубке футбольной лиги. Дважды вместе с командой игрок побеждал в Лиге чемпионов, по разу выигрывал Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

Хави Лопес и “Эспаньол”

Переходим к футболистам, которые продолжают активную карьеру. Являясь воспитанником “Бетиса”, Хави Лопес с 2009-го по 2020-й год выступал за “Эспаньол”. Провел 252 игры, забил 2 мяча.

С 2020-го года по настоящее время испанец выступает за австралийский клуб “Аделаида Юнайтед”.

Сэмми Боссют и “Зюлте-Варегем”

Голкипер 1985 года рождения выступает за “Зюлте-Варегем” с 2006-го года по настоящее время. За свою команду провел 378 игр, попустив 556 мячей.

Серхио Рамос и “Реал”

Испанский центральный защитник Серхио Рамос выступал за “Реал” с 2005-го по 2021-й год. Всего в составе мадридского клуба провел 469 матчей, забил 72 мяча.

Вместе с командой выиграл 22 трофея. Стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным владельцем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. По 4 раза в составе “Реала” выигрывал Лигу Чемпионов и Клубный чемпионат мира, 3 раз был обладателем Суперкубка УЕФА.

С 2025-го года играет за мексиканский “Монтеррей”.

Лионель Месси и “Барселона”

Месси – самый титулованный игрок в нашем списке, многократный обладатель “Золотого мяча”. Выступая за “Барселону” с 2003-го по 2021-й год, аргентинский нападающий провел 520 матчей, забив в них 474 мяча.

В составе “Барселоны” он стал 10-кратным чемпионом Испании, 7-кратным обладателем Кубка и 8-кратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выигрывал с командой Лигу Чемпионов, по три раза – Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

С 2023-го года – игрок “Интер Майами”.

Игорь Акинфеев и ЦСКА

Голкипер Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года по настоящее время. Провел более 600 игр, завоевал 21 трофей.

6 раз выигрывал чемпионат России, по 7 раз – Кубок и Суперкубок страны. Обладатель Кубка УЕФА.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ювентус Рома ЦСКА Динамо Реал Вильярреал Сассуоло Сент-Этьен Манчестер Юнайтед Милан Динамо К Эспаньол Барселона Акинфеев Игорь Шунин Антон Рамос Серхио Месси Лионель Мальдини Паоло Скоулз Пол Перрен Лоик Буффон Джанлуиджи Кьеллини Джорджо Дель Пьеро Алессандро Тотти Франческо Хави Лопес Маньянелли Франческо Шовковский Александр
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Комментарии (1)
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
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Много кого из легенд упустили, Касильяс, Джерард, де Росси . Они заслуженнее многих тут
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