В наше время сумма контракта для профессиональных футболистов – вещь немаловажная. Многие игроки ведутся на баснословные суммы, которые предлагают шейхи или азиаты, и уезжают доигрывать. Впрочем, хватает переходов и внутри Европы, когда футболист бросает, казалось бы, родным клуб ради условного «Реала» и его денег.

Однако есть в истории футбола игроки, для которых верность своему клубу – не пустой звук, невзирая на выгодные финансовые предложения со стороны. О таких легендах и пойдет речь в статье.

«Ювентус» и легендарное трио

В составе туринского «Ювентуса» за историю выступало немало звезд. Некоторые из них остались верны клубу в самые тяжелые времена – когда “Ювентус” был изгнан в Серию В за договорные матчи.

Итальянский защитник играл за “Ювентус” с 2005-го по 2022-й год. Провел 424 встречи за “Ювентус”, забил 27 мячей.

В составе туринского коллектива 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз был обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Карьеру футболиста завершил 12 декабря 2023 года, отыграв полтора года в американском клубе “Лос-Анджелес”.

Итальянский голкипер играл за “Ювентус” в периоды с 2001-го по 2018-й год и с 2019-го по 2021-й. В итоге сыграл за команду 526 игр, пропустив 394 мяча.

Выступая за “Ювентус”, стал 10-кратным чемпионом Италии, 5-кратным обладателем Кубка и 6-кратным владельцем Суперкубка. 3 раза играл в финале Лиги Чемпионов, но безуспешно.

Завершил карьеру в 2023-м году в “Парме”.

Итальянский нападающий выступал за “Ювентус” 19 лет: с 1993-го по 2012-й год. Провел 513 игр, забил 208 мячей.

Вместе с командой выиграл 16 трофеев: 6 чемпионатов Италии, 1 Кубок и 4 Суперкубка страны. Побеждал по разу в Лиге Чемпионов, в Суперкубке УЕФА, Кубке Интертото, становился обладателем Межконтинентального кубка.

Антон Шунин и московское “Динамо”

Вратарь московского “Динамо” Антон Шунин дебютировал за команду 21 апреля 2007 года. Завершил свою карьеру голкипер 1 июля 2024 года в связи с окончанием контракта с “Динамо”, объявив об этом еще в мае.

За родной клуб Шунин провел 17 сезонов, показав второй результат в истории команды по количеству сыгранных матчей (366) и по играм без пропущенных мячей (125). В составе московского клуба трижды был бронзовым призером первенства.

Марсело и “Реал”

Карьера бразильского защитника в “Реале” продолжалась с января 2007-го по лето 2022 г. За это время он провел в составе сливочных 387 матчей, забил 26 голов. После победы в Лиге чемпионов в 2022-м году Марсело объявил об уходе из клуба. Карьеру игрока он завершил в 2025-м году, объявив об этом в соцсетях 6 февраля.

С мадридским “Реалом” Марсело выиграл 25 трофеев: 6 раз он был чемпионом Испании, 2 раза брал Кубок и 5 раз Суперкубок страны. Также в активе игрока 5 побед в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке УЕФА, 4 – на клубном чемпионате мира.

Бруно Сориано и “Вильярреал”

Испанский полузащитник Бруно Сориано играл в “Вильярреале” 14 лет: с октября 2006 года до лета 2020-го. Провел 324 игры, забил 24 мяча. Если бы не травмы, Сориано мог бы порадовать поклонников еще дольше.

Франческо Маньянелли и “Сассуоло”

В скромном “Сассуоло” полузащитник играл с 2005-го по 2022-й гг, став рекордсменом по числу проведенных за клуб игр в разных турнирах (520). Он помог команде подняться в высший итальянский дивизион из серии C.

Заключительный матч в карьере игрока состоялся 22 мая 2022 года.

Лоик Перрен и “Сент-Этьен”

Все свои годы (2003 – 2020) во взрослом футболе французский защитник посвятил “Сент-Этьену”. В активе футболиста 391 игра и 27 забитых голов.

В числе значимых достижений – Кубок французской лиги.

Франческо Тотти и “Рома”

Итальянский атакующий полузащитник всю карьеру выступал за “Рому” – с 1993-го по 2017-й годы. Провел 619 матчей, забил 250 мячей.

Однажды выигрывал Серию А, по два раза брал Кубок и Суперкубок Италии.

Райан Гиггз и “Манчестер Юнайтед”

Гражданин Уэльса Райан Гиггз играл за манчестерский клуб всю карьеру: с 1990-го по 2014-й год. Полузащитник провел 672 поединка, забил 114 голов.

В составе команды выиграл 34 трофея:

13 чемпионских титулов;

4 Кубка Англии;

3 Кубка футбольной лиги;

9 Суперкубков Англии;

2 Лиги чемпионов;

по разу – Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира и Молодежный кубок Англии.

Паоло Мальдини и “Милан”

Вся клубная карьера итальянского защитника связана с “Миланом”. Длилась она с 1984-го по 2009 год. Мальдини сыграл 647 матчей и забил 33 гола.

Выиграл с командой 26 трофеев: 7 чемпионских титулов, 1 Кубок и 5 Суперкубков Италии. По 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, выиграл Клубный чемпионат мира и дважды Межконтинентальный кубок.

Александр Шовковский и киевское “Динамо”

Шовковский играл за киевское “Динамо” с 1992-го по 2016-й год. Провел в составе команды 426 игр, пропустил 258 мячей.

Вратарь завоевал 31 трофей. Выиграл 14 чемпионатов Украины, 11 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Пол Скоулз и “Манчестер Юнайтед”

Английский полузащитник всю карьеру посвятил “МЮ”. С 1993-го по 2013-й год он сыграл 499 матчей, забил 107 голов.

В активе Скоулза 25 трофеев. 11 побед в АПЛ, 3 – в Кубке, 5 – в Суперкубке Англии, 2 – в Кубке футбольной лиги. Дважды вместе с командой игрок побеждал в Лиге чемпионов, по разу выигрывал Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

Хави Лопес и “Эспаньол”

Переходим к футболистам, которые продолжают активную карьеру. Являясь воспитанником “Бетиса”, Хави Лопес с 2009-го по 2020-й год выступал за “Эспаньол”. Провел 252 игры, забил 2 мяча.

С 2020-го года по настоящее время испанец выступает за австралийский клуб “Аделаида Юнайтед”.

Сэмми Боссют и “Зюлте-Варегем”

Голкипер 1985 года рождения выступает за “Зюлте-Варегем” с 2006-го года по настоящее время. За свою команду провел 378 игр, попустив 556 мячей.

Серхио Рамос и “Реал”

Испанский центральный защитник Серхио Рамос выступал за “Реал” с 2005-го по 2021-й год. Всего в составе мадридского клуба провел 469 матчей, забил 72 мяча.

Вместе с командой выиграл 22 трофея. Стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным владельцем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны. По 4 раза в составе “Реала” выигрывал Лигу Чемпионов и Клубный чемпионат мира, 3 раз был обладателем Суперкубка УЕФА.

С 2025-го года играет за мексиканский “Монтеррей”.

Лионель Месси и “Барселона”

Месси – самый титулованный игрок в нашем списке, многократный обладатель “Золотого мяча”. Выступая за “Барселону” с 2003-го по 2021-й год, аргентинский нападающий провел 520 матчей, забив в них 474 мяча.

В составе “Барселоны” он стал 10-кратным чемпионом Испании, 7-кратным обладателем Кубка и 8-кратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выигрывал с командой Лигу Чемпионов, по три раза – Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

С 2023-го года – игрок “Интер Майами”.

Игорь Акинфеев и ЦСКА

Голкипер Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года по настоящее время. Провел более 600 игр, завоевал 21 трофей.

6 раз выигрывал чемпионат России, по 7 раз – Кубок и Суперкубок страны. Обладатель Кубка УЕФА.