В профессиональный футбол приходят парни, в основном, из небогатых семей. И одной из проблем для них является отсутствие образования. У многих игроков нет даже среднего образования, не говоря уже о высшем.

Впрочем, есть игроки, которые уделяют внимание своему развитию и параллельно с футболом получают хорошее образование. Это повышает их интеллектуальный уровень и статус. По окончании футбольной карьеры полученные знания наверняка помогут спортсменам вписаться в обычную, уже не спортивную, жизнь.

В этой статье расскажем о главных футбольных интеллектуалах.

Бельгийский форвард 1993 года рождения – потомственный футболист. Его отец тоже играл в футбол, но с финансовой точки зрения не так успешно, как его талантливый наследник. Мама работала уборщицей, и с деньгами семья нынешней футбольной звезды испытывала трудности.

Можно сказать, благодаря таланту сына Лукаку-старший получил работу тренера в спортивной школе, которую посещал Ромелу в детстве. Параллельно он учился и в общеобразовательной школе.

Форвард не стал ограничиваться средним образованием и получил высшее, позволяющее ему работать в сфере связей с общественностью. Вдобавок к этому футболист знает несколько языков. Кроме конголезского, он легко говорит на английском, французском, испанском, итальянском и голландском языках.

Начав свою карьеру в 2009 году в бельгийском “Андерлехте”, Лукаку с успехом поиграл в престижных клубах Англии и Италии. С 2024 года у него контракт с итальянским “Наполи”. С 2010 года он – игрок сборной Бельгии.

Хуан Мата родился в 1988 году. Является воспитанником футбольных академий “Овьедо” и мадридского “Реала”.

Карьеру начинал в “Реале”, затем играл в “Валенсии”, “Челси”, “МЮ”, турецком “Галатасарае” и японском “Виссел Кобе”. С 2024 года связан контрактом с австралийским “Уэстерн Сидней Уондерерс”. Атакующий полузащитник выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а как игрок сборной Испании (2009 – 2016 годы), чемпионаты мира и Европы.

Кроме спортивных достижений, Хуан Мата преуспел на образовательном поприще. У него две степени бакалавра от Мадридского университета Камило Хосе Село, полученные в период выступлений за “Валенсию” и “Челси”. Дипломы позволяют ему заниматься после игровой карьеры тренерской деятельностью и маркетингом.

Томори родился в Канаде в 1997 году. С семьей переехал в Англию и в возрасте 8 лет стал воспитанником футбольной академии “Челси”.

В этом же клубе он начал выступать на позиции защитника в 2016 году. Затем играл в аренде в других клубах Англии. С 2021 года – игрок “Милана”. Успел выиграть со сборной Англии молодежное первенство, а на клубном уровне – юношескую Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат Италии.

В состав сборной Англии игрок нигерийского происхождения вошел в 2019 году. В том же году, будучи игроком “Челси”, поступает в Открытый университет. И если с карьерой футболиста возникнут проблемы, то Томори сможет заняться управлением бизнесом, согласно полученным знаниям и диплому.

Японский крайний защитник 1986 года рождения за время выступлений за японский, итальянские, турецкий и французский клубы завоевал несколько престижных наград. На клубном уровне он становился чемпионом Турции, выигрывал Кубок J-лиги и Кубок Италии. В составе сборной своей страны, игроком которой он является с 2008 года, завоевывал Кубок Азии. С 2021 года играет за клуб “Токио”.

Наряду с футбольными достижениями, у Юто Нагатомо хорошая интеллектуально-образовательная история. За его плечами – обучение в престижном Университете Мэйдзи. Он имеет ученую степень в экономической области и является автором двух книг, изданных у него на Родине.

Бельгийский вратарь 1988 года рождения поступил в Университет Левена, когда только начинал играть. Родители порекомендовали ему учиться, что футболист успешно сделал – получил степень в сфере политологии и права. Как признавался сам голкипер, это было не из-за любви к политике, а на случай, если футбольная карьера не задастся.

Обучение и футбольная карьера не помешали друг другу. Симон дважды становился чемпионом Бельгии и один раз выиграл Лигу чемпионов, играя за бельгийский и английский клубы. За сборную Бельгии кипер сыграл с 2011 по 2023 год 35 матчей, пропустил 39 голов.

В то же время он выучил, кроме своего родного фламандского, английский, французский, немецкий и голландский языки. В результате может свободно говорить о футболе и о политике на разных языках.

Игроки с высшим образованием, которые завершили карьеру

У кого из экс-футболистов получалось совмещать игру миллионов и учебу? Вот список героев:

Андрес Иньеста, (Испания): две степени – по биологии и спорту;

Фрэнк Лэмпард (Англия): IQ более 150, 11 аттестатов зрелости Брентвудской школы в Эссексе;

Джорджио Кьеллини (Италия): Туринский университет, экономика и коммерция;

Венсан Компани (Франция): магистр делового администрирования;

Петр Чех (Чехия): школа Брентвуд, юрист;

Роналдо (Бразилия): маркетолог.

Из российских футболистов выделим следующих игроков: