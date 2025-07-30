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  • Полиглоты и профессора: ТОП самых образованных футболистов мира

Полиглоты и профессора: ТОП самых образованных футболистов мира

В профессиональный футбол приходят парни, в основном, из небогатых семей. И одной из проблем для них является отсутствие образования. У многих игроков нет даже среднего образования, не говоря уже о высшем.

Впрочем, есть игроки, которые уделяют внимание своему развитию и параллельно с футболом получают хорошее образование. Это повышает их интеллектуальный уровень и статус. По окончании футбольной карьеры полученные знания наверняка помогут спортсменам вписаться в обычную, уже не спортивную, жизнь.

В этой статье расскажем о главных футбольных интеллектуалах.

Ромелу Лукаку

Бельгийский форвард 1993 года рождения – потомственный футболист. Его отец тоже играл в футбол, но с финансовой точки зрения не так успешно, как его талантливый наследник. Мама работала уборщицей, и с деньгами семья нынешней футбольной звезды испытывала трудности.

Можно сказать, благодаря таланту сына Лукаку-старший получил работу тренера в спортивной школе, которую посещал Ромелу в детстве. Параллельно он учился и в общеобразовательной школе.

Форвард не стал ограничиваться средним образованием и получил высшее, позволяющее ему работать в сфере связей с общественностью. Вдобавок к этому футболист знает несколько языков. Кроме конголезского, он легко говорит на английском, французском, испанском, итальянском и голландском языках.

Начав свою карьеру в 2009 году в бельгийском “Андерлехте”, Лукаку с успехом поиграл в престижных клубах Англии и Италии. С 2024 года у него контракт с итальянским “Наполи”. С 2010 года он – игрок сборной Бельгии.

Хуан Мата

Хуан Мата родился в 1988 году. Является воспитанником футбольных академий “Овьедо” и мадридского “Реала”.

Карьеру начинал в “Реале”, затем играл в “Валенсии”, “Челси”, “МЮ”, турецком “Галатасарае” и японском “Виссел Кобе”. С 2024 года связан контрактом с австралийским “Уэстерн Сидней Уондерерс”. Атакующий полузащитник выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а как игрок сборной Испании (2009 – 2016 годы), чемпионаты мира и Европы.

Кроме спортивных достижений, Хуан Мата преуспел на образовательном поприще. У него две степени бакалавра от Мадридского университета Камило Хосе Село, полученные в период выступлений за “Валенсию” и “Челси”. Дипломы позволяют ему заниматься после игровой карьеры тренерской деятельностью и маркетингом.

Фикайо Томори

Томори родился в Канаде в 1997 году. С семьей переехал в Англию и в возрасте 8 лет стал воспитанником футбольной академии “Челси”.

В этом же клубе он начал выступать на позиции защитника в 2016 году. Затем играл в аренде в других клубах Англии. С 2021 года – игрок “Милана”. Успел выиграть со сборной Англии молодежное первенство, а на клубном уровне – юношескую Лигу чемпионов УЕФА и чемпионат Италии.

В состав сборной Англии игрок нигерийского происхождения вошел в 2019 году. В том же году, будучи игроком “Челси”, поступает в Открытый университет. И если с карьерой футболиста возникнут проблемы, то Томори сможет заняться управлением бизнесом, согласно полученным знаниям и диплому.

Юто Нагатомо

Японский крайний защитник 1986 года рождения за время выступлений за японский, итальянские, турецкий и французский клубы завоевал несколько престижных наград. На клубном уровне он становился чемпионом Турции, выигрывал Кубок J-лиги и Кубок Италии. В составе сборной своей страны, игроком которой он является с 2008 года, завоевывал Кубок Азии. С 2021 года играет за клуб “Токио”.

Наряду с футбольными достижениями, у Юто Нагатомо хорошая интеллектуально-образовательная история. За его плечами – обучение в престижном Университете Мэйдзи. Он имеет ученую степень в экономической области и является автором двух книг, изданных у него на Родине.

Симон Миньоле

Бельгийский вратарь 1988 года рождения поступил в Университет Левена, когда только начинал играть. Родители порекомендовали ему учиться, что футболист успешно сделал – получил степень в сфере политологии и права. Как признавался сам голкипер, это было не из-за любви к политике, а на случай, если футбольная карьера не задастся.

Обучение и футбольная карьера не помешали друг другу. Симон дважды становился чемпионом Бельгии и один раз выиграл Лигу чемпионов, играя за бельгийский и английский клубы. За сборную Бельгии кипер сыграл с 2011 по 2023 год 35 матчей, пропустил 39 голов.

В то же время он выучил, кроме своего родного фламандского, английский, французский, немецкий и голландский языки. В результате может свободно говорить о футболе и о политике на разных языках.

Игроки с высшим образованием, которые завершили карьеру

У кого из экс-футболистов получалось совмещать игру миллионов и учебу? Вот список героев:

  • Андрес Иньеста, (Испания): две степени – по биологии и спорту;

  • Фрэнк Лэмпард (Англия): IQ более 150, 11 аттестатов зрелости Брентвудской школы в Эссексе;

  • Джорджио Кьеллини (Италия): Туринский университет, экономика и коммерция;

  • Венсан Компани (Франция): магистр делового администрирования;

  • Петр Чех (Чехия): школа Брентвуд, юрист;

  • Роналдо (Бразилия): маркетолог.

Из российских футболистов выделим следующих игроков:

  • Игорь Акинфеев: Московская государственная Академия физической культуры, Университет нефти и газа;

  • Андрей Аршавин: инженер по производству одежды;

  • Романа Широков: юрист;

  • Федор Смолов: социальная информатика;

  • Александр Кержаков: государственное управление;

  • Роман Павлюченко: Российский университет спорта;

  • Дмитрий Булыкин: кандидат педагогических наук.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Интер Милан Ювентус ЦСКА Краснодар Аршавин Андрей Акинфеев Игорь Павлюченко Роман Булыкин Дмитрий Смолов Федор Кержаков Александр Иньеста Андрес Компани Венсан Чех Петр Кьеллини Джорджо Мата Хуан Лукаку Ромелу Миньоле Симон Роналдо Томори Фикайо Лэмпард Фрэнк
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Комментарии (3)
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Mirak92
1753879576
Романа Широков: юрист да ну)))
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Skull_Boy
1753881427
Уже давно было проанализировано, что самые тупые спортики это футболисты, где каждый 2й диплом купленный и особенно у нас
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fadda
1753965633
Наличие корочек и образования абсолютно ничего не значит, особенно у российских игроков. Уверен, что некоторые даже ни разу те университеты не посещали.
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