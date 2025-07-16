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Самые быстрые голы в истории футбола: РПЛ, АПЛ, ЛЧ

Футбол – это игра эмоций, тактики, физической выносливости и стремительных решений. Но порой бывает так, что болельщики едва успевают сесть на свои места, а счeт в матче уже открыт. В этой статье мы рассмотрим наиболее стремительные взятия ворот в истории футбола – от мировых рекордов до удивительных эпизодов в отдельно взятых национальных лигах.

Что принято считать «быстрым» голом?

Футбольный матч длится 90 минут, и большинство голов забиваются спустя длительные атаки, перерывы и борьбу за мяч. Однако, быстрые голы – это голы, забитые за 10 секунд или менее с момента стартового свистка (или начального ввода мяча в игру).

Мировой рекорд: 2,13 секунды

Абсолютный мировой рекорд по самому быстрому голу в истории футбола принадлежит Навафу Аль-Абеду (Саудовская Аравия), который забил спустя 2,13 секунды после начала матча в 2009 году в рамках чемпионата Саудовской Аравии среди молодeжных команд. Игрок команды «Аль-Хиляль» ударил прямо с центра поля сразу после стартового свистка – мяч полетел над вратарем и оказался в сетке. Кипер откровенно «проспал» начало поединка… Этот невероятный эпизод стал настоящей сенсацией, хотя долгое время ФИФА не включала его в официальные реестры.

Если же говорить о случаях, которые официально внесены в книгу рекордов Гиннесса, то тут рекордсменом считается уругваец Рикардо Оливейра – 2,8 секунды. Он забил гол на профессиональном уровне (1998 год).

Самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

На чемпионатах мира забить быстрый гол особенно трудно – уровень соперников (как правило) крайне высок. Тем не менее, в 2002 году в Южной Корее и Японии знаменитый турецкий форвард Хакан Шукюр установил уникальное достижение. В матче за третье место против сборной Южной Кореи он отличился на 11-й секунде игры. Этот рекорд остается непревзойденным в рамках всех мундиалей.

Рекорд чемпионатов Европы

Тут на вершине списка располагается албанец Недим Байрами. Он шокировал футболистов и фанов национальной команды Италии на 23-й секунде. Рекорд был установлен относительно недавно – летом 2024 года.

Быстрейшие голы в Лиге чемпионов

В главном клубном турнире Европы быстрейший гол был забит Роем Макаем в матче между «Баварией» и мадридским «Реалом» 7 марта 2007 года. Уже на 10,12-й секунде голландец реализовал момент после ошибки защитника. Этот гол долгое время считался почти невозможным для повторения в турнире такого уровня.

Дело было так: начального свистка «Реал» начал розыгрыш мяча, однако Роберто Карлос допустил промах при приeме, чем мгновенно воспользовался Хасан Салихамиджич. Оказавшись с мячом, он быстро отдал передачу на Роя Макая, находившегося в выгодной позиции, и тому оставалось только переиграть Икера Касильяса точным ударом.

Далее располагается точный удар Жонаса в матче «Валенсия»«Байер» (ноябрь 2011 года, 10,96 секунды). Замыкает тройку самых быстрых голов в истории ЛЧ полузащитник Жилберто Силва. В 2002 году он, выступая в составе лондонского «Арсенала», отличился в игре с ПСВ на 20-й секунде (если быть максимально конкретным – 20,07).

Самый быстрый гол в истории Лиги Европы

Его автором стал Ян Сикора, тогда выступавший за «Либерец». «Жертвой» выступил «Карабах» (2016-й год).

Быстрейшие голы в английской Премьер-Лиге

Английская Премьер-Лига – одна из самых динамичных лиг мира, и здесь тоже есть свои рекордсмены по скорости:

1. Шейн Лонг – 7,69 секунды

16 апреля 2019 года нападающий «Саутгемптона» отличился в матче против «Уотфорда» буквально сразу после начала встречи. Его гол стал самым быстрым в истории АПЛ.

«Я узнал, что установил рекорд после матча. Если честно, то даже и не думал ни о чем подобном. Моя задача была помешать длинному забросу, который любит практиковать «Уотфорд», – делился эмоциями автор самого быстрого мяча в истории самой популярной футбольной лиги мира.

2. Филипп Биллинг – 9,11 секунды

Футболист «Борнмута» огорчил «Арсенал» в матче, который состоялся в сезоне 2022/2023.

3. Ледли Кинг – 9,82 секунды

В свое время этот рекорд принадлежал защитнику «Тоттенхэма» Ледли Кингу, забившему в 2000 году «Брэдфорду» уже на 10-й секунде.

Самый быстрый гол в испанской Ла Лиге

В Испании самый известный быстрый гол был забит Хосебой Льоренте, игроком «Вальядолида», в 2008 году в матче против «Эспаньола». Он поразил ворота на 7-й секунде, чем вызвал бурную реакцию как в Испании, так и за ее пределами.

Рекорд итальянской Серии A

В Италии быстрейший гол забил Рафаэль Леау из «Милана» в матче против «Сассуоло» в 2020 году – на 6,2-й секунде. Он воспользовался быстрой атакой сразу после стартового розыгрыша мяча, опередил защитников и поразил ворота «нероверди».

Самый быстрый мяч в немецкой Бундеслиге

Немецкая Бундеслига также подарила футбольному миру много стремительных голов. Автором самого быстрого стал Кевин Фолланд, тогда выступавший за «Хоффенхайм» (2015 год). Он отличился спустя 9 секунд после начала матча против «Баварии».

Также ровно такой же результат (в плане скорости взятия ворот) был зафиксирован в поединке между дортмундской «Боруссией» и леверкузенским «Байером». На 9-й секунде результативным ударом удалось отличиться Кариму Беллараби.

Самый быстрый гол в истории элитного футбольного дивизиона Франции

Рекорд удерживает парень, который с большим скандалом покинул Лигу 1. Разумеется, речь идет о Килиане Мбаппе, который отправил мяч в сетку ворот «Лилля» на 8-й секунде. Дело было в сезоне 2022/2023, тогда Мбаппе выступал за ПСЖ. Ныне он с переменным успехом пытается влиться в состав мадридского «Реала».

Самый быстрый гол в истории Российской Премьер-Лиги

Как же пройти мимо РПЛ? Автором самого быстрого результативного удара в истории отечественного топ-чемпионата стал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. Нигериец забил гол спустя всего 8,9 секунды после начала игры с «Ростовом». К слову, тогда «Краснодар» все равно уступил в так называемом «Южном дерби» со счетом 2:3, однако Олусегуну удалось вписать свое имя не только в протокол поединка, но и в историю российской Премьер-Лиги.

На второй строчке в топе РПЛ располагается экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике. В сезоне 2012/2013 ему понадобилось всего лишь 10 секунд на то, чтобы огорчить «Аланию».

Замыкает топ-3 Сердар Азмун. Выступая за «Зенит» он забил «Оренбургу» на 11-й секунде (кампания 2019/2020).

Самые быстрые голы в истории футбола – это больше, чем просто цифры на табло. Это символы того, как момент может изменить всe. Один пас, один удар – и игра принимает новый поворот. В эпоху, когда каждый матч фиксируется и анализируется с помощью десятков камер и алгоритмов, такие мгновения остаются напоминанием о непредсказуемой природе футбола. И кто знает, может уже завтра кто-то побьет рекорд, забив за 2 секунды… или даже быстрее?

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Италия Саудовская Аравия Турция Бавария Реал Саутгемптон Борнмут Вальядолид Милан Хоффенхайм ПСЖ Краснодар Спартак Зенит Оренбург Ростов Лонг Шейн Фолланд Кевин Эменике Эммануэль Азмун Сердар Сикора Ян Биллинг Филип Мбаппе Килиан Леау Рафаэль Олусегун Олакунле
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