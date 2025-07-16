Футбол – это игра эмоций, тактики, физической выносливости и стремительных решений. Но порой бывает так, что болельщики едва успевают сесть на свои места, а счeт в матче уже открыт. В этой статье мы рассмотрим наиболее стремительные взятия ворот в истории футбола – от мировых рекордов до удивительных эпизодов в отдельно взятых национальных лигах.

Что принято считать «быстрым» голом?

Футбольный матч длится 90 минут, и большинство голов забиваются спустя длительные атаки, перерывы и борьбу за мяч. Однако, быстрые голы – это голы, забитые за 10 секунд или менее с момента стартового свистка (или начального ввода мяча в игру).

Мировой рекорд: 2,13 секунды

Абсолютный мировой рекорд по самому быстрому голу в истории футбола принадлежит Навафу Аль-Абеду (Саудовская Аравия), который забил спустя 2,13 секунды после начала матча в 2009 году в рамках чемпионата Саудовской Аравии среди молодeжных команд. Игрок команды «Аль-Хиляль» ударил прямо с центра поля сразу после стартового свистка – мяч полетел над вратарем и оказался в сетке. Кипер откровенно «проспал» начало поединка… Этот невероятный эпизод стал настоящей сенсацией, хотя долгое время ФИФА не включала его в официальные реестры.

Если же говорить о случаях, которые официально внесены в книгу рекордов Гиннесса, то тут рекордсменом считается уругваец Рикардо Оливейра – 2,8 секунды. Он забил гол на профессиональном уровне (1998 год).

Самый быстрый гол в истории чемпионатов мира

На чемпионатах мира забить быстрый гол особенно трудно – уровень соперников (как правило) крайне высок. Тем не менее, в 2002 году в Южной Корее и Японии знаменитый турецкий форвард Хакан Шукюр установил уникальное достижение. В матче за третье место против сборной Южной Кореи он отличился на 11-й секунде игры. Этот рекорд остается непревзойденным в рамках всех мундиалей.

Рекорд чемпионатов Европы

Тут на вершине списка располагается албанец Недим Байрами. Он шокировал футболистов и фанов национальной команды Италии на 23-й секунде. Рекорд был установлен относительно недавно – летом 2024 года.

Быстрейшие голы в Лиге чемпионов

В главном клубном турнире Европы быстрейший гол был забит Роем Макаем в матче между «Баварией» и мадридским «Реалом» 7 марта 2007 года. Уже на 10,12-й секунде голландец реализовал момент после ошибки защитника. Этот гол долгое время считался почти невозможным для повторения в турнире такого уровня.

Дело было так: начального свистка «Реал» начал розыгрыш мяча, однако Роберто Карлос допустил промах при приeме, чем мгновенно воспользовался Хасан Салихамиджич. Оказавшись с мячом, он быстро отдал передачу на Роя Макая, находившегося в выгодной позиции, и тому оставалось только переиграть Икера Касильяса точным ударом.

Далее располагается точный удар Жонаса в матче «Валенсия» – «Байер» (ноябрь 2011 года, 10,96 секунды). Замыкает тройку самых быстрых голов в истории ЛЧ полузащитник Жилберто Силва. В 2002 году он, выступая в составе лондонского «Арсенала», отличился в игре с ПСВ на 20-й секунде (если быть максимально конкретным – 20,07).

Самый быстрый гол в истории Лиги Европы

Его автором стал Ян Сикора, тогда выступавший за «Либерец». «Жертвой» выступил «Карабах» (2016-й год).

Быстрейшие голы в английской Премьер-Лиге

Английская Премьер-Лига – одна из самых динамичных лиг мира, и здесь тоже есть свои рекордсмены по скорости:

1. Шейн Лонг – 7,69 секунды

16 апреля 2019 года нападающий «Саутгемптона» отличился в матче против «Уотфорда» буквально сразу после начала встречи. Его гол стал самым быстрым в истории АПЛ.

«Я узнал, что установил рекорд после матча. Если честно, то даже и не думал ни о чем подобном. Моя задача была помешать длинному забросу, который любит практиковать «Уотфорд», – делился эмоциями автор самого быстрого мяча в истории самой популярной футбольной лиги мира.

2. Филипп Биллинг – 9,11 секунды

Футболист «Борнмута» огорчил «Арсенал» в матче, который состоялся в сезоне 2022/2023.

3. Ледли Кинг – 9,82 секунды

В свое время этот рекорд принадлежал защитнику «Тоттенхэма» Ледли Кингу, забившему в 2000 году «Брэдфорду» уже на 10-й секунде.

Самый быстрый гол в испанской Ла Лиге

В Испании самый известный быстрый гол был забит Хосебой Льоренте, игроком «Вальядолида», в 2008 году в матче против «Эспаньола». Он поразил ворота на 7-й секунде, чем вызвал бурную реакцию как в Испании, так и за ее пределами.

Рекорд итальянской Серии A

В Италии быстрейший гол забил Рафаэль Леау из «Милана» в матче против «Сассуоло» в 2020 году – на 6,2-й секунде. Он воспользовался быстрой атакой сразу после стартового розыгрыша мяча, опередил защитников и поразил ворота «нероверди».

Самый быстрый мяч в немецкой Бундеслиге

Немецкая Бундеслига также подарила футбольному миру много стремительных голов. Автором самого быстрого стал Кевин Фолланд, тогда выступавший за «Хоффенхайм» (2015 год). Он отличился спустя 9 секунд после начала матча против «Баварии».

Также ровно такой же результат (в плане скорости взятия ворот) был зафиксирован в поединке между дортмундской «Боруссией» и леверкузенским «Байером». На 9-й секунде результативным ударом удалось отличиться Кариму Беллараби.

Самый быстрый гол в истории элитного футбольного дивизиона Франции

Рекорд удерживает парень, который с большим скандалом покинул Лигу 1. Разумеется, речь идет о Килиане Мбаппе, который отправил мяч в сетку ворот «Лилля» на 8-й секунде. Дело было в сезоне 2022/2023, тогда Мбаппе выступал за ПСЖ. Ныне он с переменным успехом пытается влиться в состав мадридского «Реала».

Самый быстрый гол в истории Российской Премьер-Лиги

Как же пройти мимо РПЛ? Автором самого быстрого результативного удара в истории отечественного топ-чемпионата стал нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. Нигериец забил гол спустя всего 8,9 секунды после начала игры с «Ростовом». К слову, тогда «Краснодар» все равно уступил в так называемом «Южном дерби» со счетом 2:3, однако Олусегуну удалось вписать свое имя не только в протокол поединка, но и в историю российской Премьер-Лиги.

На второй строчке в топе РПЛ располагается экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике. В сезоне 2012/2013 ему понадобилось всего лишь 10 секунд на то, чтобы огорчить «Аланию».

Замыкает топ-3 Сердар Азмун. Выступая за «Зенит» он забил «Оренбургу» на 11-й секунде (кампания 2019/2020).

Самые быстрые голы в истории футбола – это больше, чем просто цифры на табло. Это символы того, как момент может изменить всe. Один пас, один удар – и игра принимает новый поворот. В эпоху, когда каждый матч фиксируется и анализируется с помощью десятков камер и алгоритмов, такие мгновения остаются напоминанием о непредсказуемой природе футбола. И кто знает, может уже завтра кто-то побьет рекорд, забив за 2 секунды… или даже быстрее?