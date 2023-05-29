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Хасан Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
Завершил карьеру
1 января 1977 (49), Ябланица
#11 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Босния и Герцеговина | Германия
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Публикации
Тухель прокомментировал увольнение Кана и Салихамиджича из «Баварии»
2023.05.29 12:39
Швайнштайгер может получить руководящую должность в «Баварии»
2023.04.28 15:44
Фото
Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой руководства клуба
2023.04.20 12:47
1
В «Баварии» объяснили, почему зимний новичок Канселу мало играет
2023.03.11 10:54
«Бавария» объявила о завершении зимней трансферной кампании
2023.01.21 13:40
В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе к Кейну
2022.09.12 08:39
«Бавария» продлила контракт со спортивным директором Салихамиджичем
2022.08.30 00:15
Левандовски подарил всем в «Баварии» по бутылке шампанского и договорился об одном условии с Салихамиджичем
2022.08.03 09:58
«Бавария» отрицает интерес к Роналду
2022.07.16 14:58
Салихамиджич: «Жду Левандовски на тренировке 12 июля. У него контракт с «Баварией»
2022.06.23 09:20
1
«Бавария» ответила на шутку «Спартака» про Мане и Соболева
2022.06.22 20:31
5
В «Баварии» подтвердили переход Мазрауи
2022.05.12 09:51
Салихамиджич: «Конечно, «Бавария» интересуется Холандом»
2021.08.09 11:32
1
Салихамиджич – о Месси в «Баварии»: «К сожалению, это невозможно»
2021.08.09 07:44
В «Баварии» подтвердили, что Боатенг летом покинет клуб
2021.04.08 08:51
4
Goal: «Бавария» не смогла договориться с Алабой о продлении контракта
2020.07.01 15:38
Bild: Клозе согласился стать помощником Флика в «Баварии» со следующего сезона
2020.04.15 15:31
Le10Sport: Тухель встретился со спортивным директором «Баварии»
2020.01.05 12:35
Покеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона
2019.11.20 18:24
11
Салихамиджич войдет в совет директоров «Баварии»
2019.11.13 00:51
1
«Бавария» не хочет отпускать Люку Эрнандеса в сборную Франции. Хотя он получил вызов на матчи отбора Евро-2020
2019.10.06 06:51
«Бавария» начнет переговоры по Дембеле после переходов Неймара и Гризманна
2019.07.01 23:11
2
Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мы благодарны Хуммельсу. Вместе с ним мы завоевали три чемпионства»
2019.06.21 06:42
1
Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Ливерпуль» просто был лучше нас»
2019.03.14 10:23
1
Салихамиджич: «Бавария» показала командную игру топ-уровня
2019.02.20 08:56
5
«Бавария» на матче «Аякс» – «Реал» просматривала Тальяфико
2019.02.14 06:59
1
Салихамиджич – о возможной перепродаже Хамеса: «Это не стиль «Баварии»
2019.01.17 00:10
«Бавария» оштрафовала Рибери за критику людей в твиттере в нецензурной форме
2019.01.06 13:58
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Bild: Венгер сегодня возглавит «Баварию»
2018.10.19 10:07
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Вернер – приоритетный вариант замены Левандовски в «Баварии»
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