Салихамиджич – о возможной перепродаже Хамеса: «Это не стиль «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил выкуп контракта колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса у «Реала» ради дальнейшей перепродажи игрока.

«Будущее Хамеса? Мы посмотрим на вторую половину сезона и сделаем правильные выводы. Его покупка с последующей перепродажей? Это не стиль «Баварии». Если мы покупаем опытного игрока, то он остается частью «Баварии», – цитирует Салихамиджича Bild.