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    Салихамиджич – о возможной перепродаже Хамеса: «Это не стиль «Баварии»

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил выкуп контракта колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса у «Реала» ради дальнейшей перепродажи игрока.

    «Будущее Хамеса? Мы посмотрим на вторую половину сезона и сделаем правильные выводы. Его покупка с последующей перепродажей? Это не стиль «Баварии». Если мы покупаем опытного игрока, то он остается частью «Баварии», – цитирует Салихамиджича Bild.

    • В текущем сезоне Хамес забил три мяча и сделал две результативные передачи в 11 играх на клубном уровне.
    • Ближайшим летом «Бавария» будет иметь право выкупить контракт колумбийца у «Реала» за 42 миллиона евро.

    Источник: Bild

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    17.01.2019 00:10
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