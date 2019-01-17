Салихамиджич – о возможной перепродаже Хамеса: «Это не стиль «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич исключил выкуп контракта колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса у «Реала» ради дальнейшей перепродажи игрока.
«Будущее Хамеса? Мы посмотрим на вторую половину сезона и сделаем правильные выводы. Его покупка с последующей перепродажей? Это не стиль «Баварии». Если мы покупаем опытного игрока, то он остается частью «Баварии», – цитирует Салихамиджича Bild.
- В текущем сезоне Хамес забил три мяча и сделал две результативные передачи в 11 играх на клубном уровне.
- Ближайшим летом «Бавария» будет иметь право выкупить контракт колумбийца у «Реала» за 42 миллиона евро.