«Бавария» начнет переговоры по Дембеле после переходов Неймара и Гризманна

22-летний полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
По данным France Football, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич начнет переговоры после ближайших трансферов сине-гранатовых.
Ожидается, что в ближайшее время каталонцы подпишут нападающего Антуана Гризманна, который ранее покинул «Атлетико». Согласно Esporte Interativo, форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в каталонский клуб за 222 миллиона евро.
- Дембеле перешел в «Барселону» в 2017-м году из «Боруссии» за 115 миллионов евро.
- В 42-х матчах прошлого сезона Дембеле забил 14 голов и отдал девять ассистов.