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    «Бавария» начнет переговоры по Дембеле после переходов Неймара и Гризманна

    22-летний полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    По данным France Football, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич начнет переговоры после ближайших трансферов сине-гранатовых.

    Ожидается, что в ближайшее время каталонцы подпишут нападающего Антуана Гризманна, который ранее покинул «Атлетико». Согласно Esporte Interativo, форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в каталонский клуб за 222 миллиона евро.

    • Дембеле перешел в «Барселону» в 2017-м году из «Боруссии» за 115 миллионов евро.
    • В 42-х матчах прошлого сезона Дембеле забил 14 голов и отдал девять ассистов.

    Источник: France Football

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    01.07.2019 23:11
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