«Бавария» начнет переговоры по Дембеле после переходов Неймара и Гризманна

22-летний полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По данным France Football, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич начнет переговоры после ближайших трансферов сине-гранатовых.

Ожидается, что в ближайшее время каталонцы подпишут нападающего Антуана Гризманна, который ранее покинул «Атлетико». Согласно Esporte Interativo, форвард «ПСЖ» Неймар может вернуться в каталонский клуб за 222 миллиона евро.