«Бавария» оштрафовала Рибери за критику людей в твиттере в нецензурной форме

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил штраф за критику в адрес людей, упрекнувших футболиста за заказ в ресторане стейка стоимостью 1,2 тысячи евро. Об этом сообщил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

«Рибери использовал слова, которые неприемлемы в нашем клубе.

Подобные выражения Франк никогда не может использовать, если является игроком «Баварии» и образцом для подражания.

Я долго разговаривал с ним и сказал, что он получит серьезный штраф. Рибери принял это наказание», – сказал Салихамиджич.

Рибери – в ответ на критику за съеденный стейк стоимостью 1000 евро: «*** ваших матерей, бабушек и всю вашу семью»

Рибери – телеведущей за критику за стейк стоимостью 1000 евро: «Надеюсь, в очках за 3 тысячи ты увидишь перспективу для смены работы»