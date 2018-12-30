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    «Бавария» оштрафовала Рибери за критику людей в твиттере в нецензурной форме

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил штраф за критику в адрес людей, упрекнувших футболиста за заказ в ресторане стейка стоимостью 1,2 тысячи евро. Об этом сообщил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

    «Рибери использовал слова, которые неприемлемы в нашем клубе.

    Подобные выражения Франк никогда не может использовать, если является игроком «Баварии» и образцом для подражания.

    Я долго разговаривал с ним и сказал, что он получит серьезный штраф. Рибери принял это наказание», – сказал Салихамиджич.

    Рибери – в ответ на критику за съеденный стейк стоимостью 1000 евро: «*** ваших матерей, бабушек и всю вашу семью»

    Рибери – телеведущей за критику за стейк стоимостью 1000 евро: «Надеюсь, в очках за 3 тысячи ты увидишь перспективу для смены работы»

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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