Рибери – телеведущей за критику за стейк стоимостью 1000 евро: «Надеюсь, в очках за 3 тысячи ты увидишь перспективу для смены работы»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери ответил ведущей новостей на France 3 Одри Пульвар, которая раскритиковала его за заказ позолоченного стейка за 1000 евро.

«Закрывая эту тему, хочу обратиться к госпоже Пульвар – она же госпожа-«я могу делать что угодно со своими деньгами».

Так вот. Надеюсь, твои очки за 3000 евро с оправой из панциря черепахи помогут тебе увидеть перспективу для смены работы.

Найди себе что-нибудь получше, чем псевдожурналистика», – написал Рибери в твиттере.

К посту он прикрепил скриншот интервью с Пульвар, в котором она сказала о праве распоряжаться своими деньгами как угодно.

«Еще раз всем псевдожурналистам, которые критикуют меня и мои действия (последний пример – эта ситуация с едой). Почему, когда я отдаю деньги на благотворительность (меня всегда учили делится с теми, у кого чего-то меньше), большие национальные СМИ об этом молчат?

Вместо этого вы следите за мной в отпуске, контролируя каждое мое движение, каждое мое блюдо и так далее.

Вам нужны только эти бесполезные вещи», – написал экс-игрок сборной Франции в другой записи.

Ранее 35-летний Рибери нецензурно высказался в адрес других пользователей, осудивших его заказ в ресторане турецкого шеф-повара Нусрета Гекче.