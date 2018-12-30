Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Рибери – в ответ на критику за съеденный стейк стоимостью 1000 евро: «*** ваших матерей, бабушек и всю вашу семью»

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери опубликовал в твиттере пост в ответ на критику за заказ позолоченного стейка стоимостью 1000 евро.

    Ранее 35-летний игрок разместил видео с ужина в турецком ресторане Нусрета Гекче.

    «Начнем 2019 год с обращения к завистливым хейтерам, которые, видимо, родились из-за порванного презерватива.

    Я *** ваших матерей, бабушек и все ваше семейное древо. Я ничего вам не должен. Своим успехом я обязан только богу, себе самому, близким друзьям и семье, которые всегда в меня верили.

    Все остальные – просто маленькие камешки в моих ботинках», – написал француз.

    В текущем сезоне Рибери принял участие в 22-х матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету пять голов и результативная передача.

    Источник: Твиттер Франка Рибери

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2004

      Chesn0k 2 минуты назад

      сраный пинатель мяча, тебе разве бог платит миллионы?

      разве бог оставил тебя в живых в той аварии, чтобы ты интернете публиковал, как жрёшь позолоченные стейки, в то время как половина планеты голодает?

      а ещё мусульманином прикидывается, дешёвка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +413

      Леха из Твери 12 минут назад

      Молча завидуйте, неудачники.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11048

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Чтоб ты подавился после таких слов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Hoahin 23 минуты назад

      С одной стороны если может себе позволить, то что такого то? Его деньги и ему решать что на них покупать, хоть коровье гавно с позолотой. А с другой стороны реагировать на это можно по-адекватному, а не как быдло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Красный май 27 минут назад

      Что за приправа была в стейке (помимо позолоты)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      _MATRIX_ 31 минуту назад

      Его бы в Йемен и куда-нибудь к нам в интернат, где дети голодают - пускай бы там, падла лягушатная, рассказал бы людям по успех и пр., в том же духе. Зажравшаяся буржуйская тварь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4087

      mihail200606 33 минуты назад

      Ну и зачем это...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      АИН-27 37 минут назад

      Слишком бурная реакция на каких-то посторонних людей. Это странно для человека, у которого все хорошо, который успешен и своим успехом обязан только Богу, себе самому, близким друзьям и семье, которые всегда в него верили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 39 минут назад

      Лягушатник что сказать )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 39 минут назад

      Тряпка не воспитанная

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    78588
    #3
    Zenit-84
    77040
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru