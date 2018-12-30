Рибери – в ответ на критику за съеденный стейк стоимостью 1000 евро: «*** ваших матерей, бабушек и всю вашу семью»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери опубликовал в твиттере пост в ответ на критику за заказ позолоченного стейка стоимостью 1000 евро.

Ранее 35-летний игрок разместил видео с ужина в турецком ресторане Нусрета Гекче.

«Начнем 2019 год с обращения к завистливым хейтерам, которые, видимо, родились из-за порванного презерватива.

Я *** ваших матерей, бабушек и все ваше семейное древо. Я ничего вам не должен. Своим успехом я обязан только богу, себе самому, близким друзьям и семье, которые всегда в меня верили.

Все остальные – просто маленькие камешки в моих ботинках», – написал француз.

В текущем сезоне Рибери принял участие в 22-х матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету пять голов и результативная передача.