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    • Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой руководства клуба

    Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой руководства клуба

    Болельщики «Баварии» недовольны боссами мюнхенского клуба.

    Во время матча ЛЧ с «Манчестер Сити» (1:1) фанаты вывесили баннеры с критикой руководства.

    «Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!» – было написано на одном баннере.

    «Браццо [Хасан Салихамиджич] и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники», – гласит надпись на другом.

    • «Бавария» вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
    • В Бундеслиге команда лидирует с 2-очковым отрывом.
    • Оливер Кан – генеральный директор клуба, Хасан Салихамиджич – спортивный директор.

    Фото: твиттер Ran Sport

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    Источник: Ran Sport

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17459

      Garrincha58 1 час назад

      ушёл Левандовски сбавили Гнабри и Сане да и Киммих больше спорит с судьями и соперниками в Баварии нет приличного нападающего это просто нонсенс вот и результат да и тренерская чехарда никогда ни к чему хорошему не приводила пример Челси

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