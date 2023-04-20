Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой руководства клуба

Болельщики «Баварии» недовольны боссами мюнхенского клуба.

Во время матча ЛЧ с «Манчестер Сити» (1:1) фанаты вывесили баннеры с критикой руководства.

«Не достичь целей можно, поступиться принципами – нет! Политика руководства вызывает вопросы!» – было написано на одном баннере.

«Браццо [Хасан Салихамиджич] и Кан – вчерашние герои, сегодняшние неудачники», – гласит надпись на другом.

«Бавария» вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

В Бундеслиге команда лидирует с 2-очковым отрывом.

Оливер Кан – генеральный директор клуба, Хасан Салихамиджич – спортивный директор.

Фото: твиттер Ran Sport