«Бавария» продлила контракт со спортивным директором Салихамиджичем

«Бавария» объявила о заключении нового соглашения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.
Стороны продлили контракт на три года – до 30 июня 2026-го.
Это решение было единогласно утверждено в понедельник вечером на заседании наблюдательного совета.
- 45-летний Салихамиджич занимает пост спортивного директора «Баварии» с августа 2017 года.
- С тех пор команда 5 раз становилась чемпионом Германии, дважды выигрывала Кубок страны, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- Будучи футболистом, босниец выступал за клуб из Мюнхена с 1998 по 2007 год.
Источник: сайт «Баварии»