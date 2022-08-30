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«Бавария» продлила контракт со спортивным директором Салихамиджичем

30 августа 2022, 00:15

«Бавария» объявила о заключении нового соглашения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.

Стороны продлили контракт на три года – до 30 июня 2026-го.

Это решение было единогласно утверждено в понедельник вечером на заседании наблюдательного совета.

  • 45-летний Салихамиджич занимает пост спортивного директора «Баварии» с августа 2017 года.
  • С тех пор команда 5 раз становилась чемпионом Германии, дважды выигрывала Кубок страны, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
  • Будучи футболистом, босниец выступал за клуб из Мюнхена с 1998 по 2007 год.

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Источник: сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Салихамиджич Хасан
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