«Бавария» продлила контракт со спортивным директором Салихамиджичем

«Бавария» объявила о заключении нового соглашения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.

Стороны продлили контракт на три года – до 30 июня 2026-го.

Это решение было единогласно утверждено в понедельник вечером на заседании наблюдательного совета.