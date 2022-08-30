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    «Бавария» продлила контракт со спортивным директором Салихамиджичем

    «Бавария» объявила о заключении нового соглашения со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем.

    Стороны продлили контракт на три года – до 30 июня 2026-го.

    Это решение было единогласно утверждено в понедельник вечером на заседании наблюдательного совета.

    • 45-летний Салихамиджич занимает пост спортивного директора «Баварии» с августа 2017 года.
    • С тех пор команда 5 раз становилась чемпионом Германии, дважды выигрывала Кубок страны, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
    • Будучи футболистом, босниец выступал за клуб из Мюнхена с 1998 по 2007 год.

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    Источник: сайт «Баварии»

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