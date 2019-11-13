Салихамиджич войдет в совет директоров «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Хасан Салихамиджич с 1 июля 2020 года войдет в совет директоров мюнхенцев.
С лета 2017-го го Салихамиджич работает на должности спортивного директора команды.
Сегодня «Бавария» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщается, что наблюдательный совет клуба доволен работой Салихамиджича и хочет продлить с ним сотрудничество.
- Салихамиджич выступал за «Баварию» с 1998 по 2007 годы, проведя за команду 234 матча и забив 30 голов.
- Мюнхенцы на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги.
Источник: Официальный сайт «Баварии»