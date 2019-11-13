Салихамиджич войдет в совет директоров «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Хасан Салихамиджич с 1 июля 2020 года войдет в совет директоров мюнхенцев.

С лета 2017-го го Салихамиджич работает на должности спортивного директора команды.

Сегодня «Бавария» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщается, что наблюдательный совет клуба доволен работой Салихамиджича и хочет продлить с ним сотрудничество.