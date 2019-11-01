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    Салихамиджич войдет в совет директоров «Баварии»

    Бывший футболист «Баварии» Хасан Салихамиджич с 1 июля 2020 года войдет в совет директоров мюнхенцев.

    С лета 2017-го го Салихамиджич работает на должности спортивного директора команды.

    Сегодня «Бавария» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщается, что наблюдательный совет клуба доволен работой Салихамиджича и хочет продлить с ним сотрудничество.

    • Салихамиджич выступал за «Баварию» с 1998 по 2007 годы, проведя за команду 234 матча и забив 30 голов.
    • Мюнхенцы на данный момент занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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