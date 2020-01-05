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Le10Sport: Тухель встретился со спортивным директором «Баварии»

5 января 2020, 12:35

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может летом возглавить «Баварию».

По информации Le10Sport, немецкий специалист встречался со спортивным директором мюнхенского клуба Хасаном Салихамиджичем.

Сообщается, что стороны обсуждали детали возможного сотрудничества. Также боснийский функционер представлял тренеру проект развития «Баварии».

  • Контракт Тухеля с «ПСЖ» рассчитан до июня 2021 года.
  • «Баварию» сейчас возглавляет Ханс-Дитер Флик, который по ходу сезона сменил уволенного Нико Ковача.

Источник: Le10Sport
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига ПСЖ Бавария Салихамиджич Хасан Тухель Томас
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