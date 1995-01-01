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    Салихамиджич: «Конечно, «Бавария» интересуется Холандом»

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб входит в число претендентов на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    «Холанд – один из лучших футболистов. Его, вероятно, хочет заполучить весь мир. Конечно, мы интересуемся им. Иначе мы были бы просто любителями», – сказал Салихамиджич.

    • Рыночная стоимость норвежца – 130 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Холанд забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 41 матче.

    Салихамиджич – о Месси в «Баварии»: «К сожалению, это невозможно»

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    Источник: Goal.com

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