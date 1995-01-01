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    В «Баварии» подтвердили, что Боатенг летом покинет клуб

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объявил о решении клуба прекратить сотрудничество с центральным защитником Джеромом Боатенгом по окончании этого сезона.

    «Контракт Джерома истекает летом. Мы не будем его продлевать. Он уйдет. Надеюсь, с выигранными трофеями», – сказал Салихамиджич.

    • 32-летний Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • Он провел 355 матчей, забил 10 голов и сделал 25 ассистов.
    • В его активе 24 выигранных трофея.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6647

      Alekxei Z. 55 минут назад

      Вчерашний третий гол ПСЖ развеял все сомнения. Надо прощаться.
      Сказать : "Огромное Спасибо", но время Боатенга прошло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1574

      acor94 1 час назад

      типо заберет с собой эти 24 кубка?
      не сильно ли ты товарищ салихамиджич под блм прогибаешься?

      0
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