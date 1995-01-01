В «Баварии» подтвердили, что Боатенг летом покинет клуб

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объявил о решении клуба прекратить сотрудничество с центральным защитником Джеромом Боатенгом по окончании этого сезона.

«Контракт Джерома истекает летом. Мы не будем его продлевать. Он уйдет. Надеюсь, с выигранными трофеями», – сказал Салихамиджич.