В «Баварии» подтвердили, что Боатенг летом покинет клуб

Вчерашний третий гол ПСЖ развеял все сомнения. Надо прощаться.
Сказать : "Огромное Спасибо", но время Боатенга прошло.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объявил о решении клуба прекратить сотрудничество с центральным защитником Джеромом Боатенгом по окончании этого сезона.
«Контракт Джерома истекает летом. Мы не будем его продлевать. Он уйдет. Надеюсь, с выигранными трофеями», – сказал Салихамиджич.
- 32-летний Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года.
- Он провел 355 матчей, забил 10 голов и сделал 25 ассистов.
- В его активе 24 выигранных трофея.