Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Ливерпуль» просто был лучше нас»

Ну правильно, лучше, был бы хуже, не выиграл бы. Проблема в том что все больше клубов становятся лучше, точнее Бавария становится все хуже, а руководство думает ничего не вкладывать, экономить и быть на уровне, не получится.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о вылете своей команды из еврокубков. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы проиграли «Ливерпулю» (1:3).
«У нас не получилось навязать прессинг. «Ливерпуль» достоин похвалы, они показали очень хорошую игру.
Надо признать: они просто были лучше нас, лучше действовали в единоборствах.
Как правило, мы доминируем во владении мячом, но не сегодня. Нам не удавалось закрепиться вблизи чужой штрафной и регулярно создавать моменты», – заявил Хасан.
- Первая встреча на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0.
- «Бавария» вылетела на стадии 1/8 финала ЛЧ впервые с сезона 2010/11.