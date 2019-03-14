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    Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Ливерпуль» просто был лучше нас»

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о вылете своей команды из еврокубков. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы проиграли «Ливерпулю» (1:3).

    «У нас не получилось навязать прессинг. «Ливерпуль» достоин похвалы, они показали очень хорошую игру.

    Надо признать: они просто были лучше нас, лучше действовали в единоборствах.

    Как правило, мы доминируем во владении мячом, но не сегодня. Нам не удавалось закрепиться вблизи чужой штрафной и регулярно создавать моменты», – заявил Хасан.

    • Первая встреча на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0.
    • «Бавария» вылетела на стадии 1/8 финала ЛЧ впервые с сезона 2010/11.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    14.03.2019 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +123

      teodogat 14 марта, 19:40

      Ну правильно, лучше, был бы хуже, не выиграл бы. Проблема в том что все больше клубов становятся лучше, точнее Бавария становится все хуже, а руководство думает ничего не вкладывать, экономить и быть на уровне, не получится.

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