Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Ливерпуль» просто был лучше нас»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о вылете своей команды из еврокубков. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы проиграли «Ливерпулю» (1:3).

«У нас не получилось навязать прессинг. «Ливерпуль» достоин похвалы, они показали очень хорошую игру.

Надо признать: они просто были лучше нас, лучше действовали в единоборствах.

Как правило, мы доминируем во владении мячом, но не сегодня. Нам не удавалось закрепиться вблизи чужой штрафной и регулярно создавать моменты», – заявил Хасан.