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В «Баварии» подтвердили переход Мазрауи

Фланговый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в «Баварии», об этом сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

«Мы очень рады, что Мазраури решил присоединиться к нам на следующие нескольких лет.

Есть еще несколько вещей, которые нужно сделать. Это игрок, который должен усилить нашу команду», – сказал Салихамиджич.

  • Марокканец летом станет свободным агентом.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • В составе «Аякса» Мазрауи забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 137 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Westdeutsche Zeitung

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