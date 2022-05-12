В «Баварии» подтвердили переход Мазрауи

Фланговый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в «Баварии», об этом сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

«Мы очень рады, что Мазраури решил присоединиться к нам на следующие нескольких лет.

Есть еще несколько вещей, которые нужно сделать. Это игрок, который должен усилить нашу команду», – сказал Салихамиджич.

Марокканец летом станет свободным агентом.

Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

В составе «Аякса» Мазрауи забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 137 матчах.

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