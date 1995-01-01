Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мы благодарны Хуммельсу. Вместе с ним мы завоевали три чемпионства»

    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал возвращение защитника Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию» и поблагодарил футболиста за выступление в мюнхенском клубе.

    «Я хотел бы от лица «Баварии» сказать Матсу Хуммельсу большое спасибо. Вместе с ним мы за эти три года каждый раз побеждали в чемпионате, а в минувшем сезоне также завоевали кубок Германии. Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего», – заявил Салихамиджич.

    • Матс Хуммельс – воспитанник «Баварии».
    • В 2008-м году он перешел «Боруссию».
    • В 2016-м году Хуммельс вернулся в состав клуба из Мюнхена.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79042
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru