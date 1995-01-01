Спортивный директор «Баварии» Салихамиджич: «Мы благодарны Хуммельсу. Вместе с ним мы завоевали три чемпионства»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал возвращение защитника Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию» и поблагодарил футболиста за выступление в мюнхенском клубе.

«Я хотел бы от лица «Баварии» сказать Матсу Хуммельсу большое спасибо. Вместе с ним мы за эти три года каждый раз побеждали в чемпионате, а в минувшем сезоне также завоевали кубок Германии. Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего», – заявил Салихамиджич.